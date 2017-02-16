與世界接軌 馬蘭諾灣將建電訊塔

公用事业部长拿督斯里史蒂芬伦迪(左4)为甘榜马兰诺湾电讯塔工程主持推展礼。左起为丹绒拿督国阵候选人代表阿兹祖、奥巴区州议员拉浓米那、公用事业部助理部长拿督罗仑沙嘉、公用事业助理部长阿都拉曼朱乃迪及SACOFA私人有限公司董事经理再益再尼。

（本报古晋15日讯）本州资讯工艺与通讯基本建设公司SACOFA将在砂拉越南部最尾端的马兰诺湾建立电讯塔，以通过宽频服务提升当地的教育、旅游机会与社会经济水平。

SACOFA私人有限公司实践政府加强州内乡村地区的寛频覆盖率，在甘榜马兰诺湾建立电讯塔，以光纤电缆连接现有在甘榜瑟巴朗的电讯塔，使马兰诺湾的居民可通讯这项建设获得电讯公司所提供的4G或LTE流动网络及超速宽频互联网服务。

公用事业部长拿督斯里史蒂芬伦迪表示，丹绒拿督选区的马兰诺湾将随着这项计划与世界接轨。

他说，前首长已故拿督巴丁宜阿德南将泛婆大道计划延长至马兰诺湾，如今公用事业部再批准了电讯塔建设使当地居民能连接上互联网。

伦迪是于今日上午10时在三马丹棕榈渡假村推展这项计划。这项计划将可提高当地的通讯，拉近城市与乡区的数码距离。

位于砂印边境的马兰诺湾没有道路，目前只能从三马丹乘船4小时越过海域到达那里。那里没有电话或网路，是砂拉越州内与世隔绝的地方之一。

另一方面，SACOFA私人有限公司董事经理再益再尼表示，一旦有关电讯塔工程完成，居民将可通过高速光纤电缆联接通讯网络，到时将会有更多电讯公司到这里提供可信赖及有素质的通讯服务。

同时，他指出，这也将为马兰诺湾带来更大的商机。

“这里的学校可以连接互联网上的教学资料，让孩童的学习更精彩，也能学到更多技能开创美好的生活；民宿旅游工业也可以通过互联网连系来自世界各地的潜能游客，提高地方上的旅游业收入。”

他相信，这无彊界的网络连接也可提高当地的社会经济水平，使砂拉越的乡村地区也能赶上城市的发展步伐。

位于甘榜马兰诺湾的电讯塔是一座高达45米的三脚塔，具有极高安全标准，能使电讯网覆盖范围扩大。

建造电讯塔的地方目前只能以水路到达，这显示了SACOFA为砂拉越社区建造通讯建本建设的决心，可以面对任何的挑战及地理困难。