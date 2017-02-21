首页 新闻 南砂新闻 自立合作社冀未來 為華裔提供教育貸款

自立合作社冀未來 為華裔提供教育貸款

发布于 February 21, 2017
在砂地方政府部长兼人联党主席拿督沈桂贤（中）见证下，NIIT董事经理温佑康（左2）与自立合作社主席拿督黄炳火（右2）于完成签订仪式后互相交换谅解备忘录。
在砂地方政府部长兼人联党主席拿督沈桂贤（中）见证下，NIIT董事经理温佑康（左2）与自立合作社主席拿督黄炳火（右2）于完成签订仪式后互相交换谅解备忘录。


（本报古晋20日讯）自立合作社（KOJADI）希望未来可以成为整个大马的经济支柱之一，尤其是为国内华裔子弟提供教育贷款，再来为创业提供5万令吉的微型贷款，如果创业成功晋升为中小型企业，该合作社还可提供达25万令吉中小型贷款，而且仅是4%低息。
自立合作社主席拿督黄炳火是于今日在该合作社与NIIT谅解备忘录签订仪式上致词时，如是表示。
他说，NIIT是自立合作社在砂州首个提供贷款的伙伴，因此，该合作社对于NIIT充满信心。
目前，合作社已提供逾2千400万令吉的教育贷款，国内约1万1千名学生从中受惠。
然而，自立合作社在拿督沈桂贤穿针引线之下，正式东渡砂州，为首个合作伙伴NIIT提供教育贷款，让本地学子得以继续在无论国内或海外求学深造。
他说，这也是该合作社扩大教育贷款版图，包括提供国内最多10万令吉与海外最多20万令吉的教育贷款。
他称，这也是自立合作社迎合政府推动经济转型计划的其中一环，即在2020年能提供300万个就业机会，因此，该合作社为促进政府的经济转型计划，义不容辞为国内有需要莘莘学子提供教育贷款，以达致高收入国目标。
他表示，自立合作社的教育贷款申请程序简易，申请者只须有学院的推荐信和担保人证明，即可作出教育贷款申请。
除了高等教育贷学金（PTPTN）外，自立合作社是国内唯一非政府组织提供教育贷款的单位，同时，该合作社所提供教育贷款数额较高等教育贷学金更为伸缩性，即可达100%的教育贷款。
他指出，今日备忘录签署乃由拿督沈桂贤在去年砂州选举前所促成合作，当时他的团队积极与自立合作社磋商，以期协助政府提供相关微型贷款，其中包括今日签署的教育贷款合作备忘录。
“我们今天也接到首相纳吉的委托，透过自立合作社提供1亿5千万令吉，仅4%低息贷款予大马的华裔同胞申请，而贷款条件必须是华裔的中小型企业。”
他强调，有关低息贷款是无需透过中间人、也不会征收任何仲介费用，惟，申请者只需加入合作社成为社员及缴付入社手续费即可。
他解释，自立合作社目前有约6名社员，而该合作社董事部每年必须有赚钱以发股息予社员，这也是合作社的其中目标。除了赚钱给社员，该合作社亦不忘回馈社会。
他补充，该合作社自设立至今，在过去36年来共为华裔子弟提供多达2亿4千万令吉的教育贷学金，逾1万1千名华裔学子受惠。
当然，除了华裔子弟外，其它种族子弟亦同样享获该合作社的教育贷款服务。
“自立合作社是继高等教育贷学金，国内第二大的教育贷款单位，同时，有关贷款服务可配合各领域需求，包括技职课程、基础课程、研究生课程等，甚至与学院合作来创造新的贷款包装，让有意深造的学子受惠。”
他强调，该合作社所提供的教育贷款资金，是来自6万名社员所投资的资金，是国内首要私人界提供教育贷款基金的组织。
欲知更多详情，可上网浏览kojadi.my了解。

  • 黄长城全程神情淡定地面对媒体镜头。

    檳警大陣仗 控黑幫大佬

    （槟城20日讯）槟警顺利扣押22个“24党”黑帮成员上庭，所有被告包括被指为该党“一号人物”的拿督斯里黄长城，皆在刑事法典第130v（1）条文“被认定为有组织性犯罪集团成员”罪名下…
    February 21, 2017
    3 second read
  • 甘望鱼价格每公斤一度高涨至逾20令吉。

    4州產量減少 甘望魚每公斤漲至20元

    （双溪大年20日讯）甘望鱼价格高涨，每公斤涨至逾20令吉。全国贸消执法总监拿督莫哈末罗斯兰说，吉打、柔佛、沙巴与吉兰丹甘望鱼价格高涨，是受到鱼产量减少影响，造成致价格不稳定。不过他…
    February 21, 2017
    0 second read
  • 新柔长堤的电单车自动通关系统（MBIKE）昨早发生故障，导致电单车道的塞车情况异常严重！

    自動通關係統故障 新柔長堤電單車道大堵塞

    （新山20日讯）新柔长堤的电单车自动通关系统（MBIKE）今早发生故障，导致电单车道的塞车情况异常严重！ …
    February 21, 2017
    4 second read
载入更多相关文章
  • 罗克强（左1）及Sarius Lee（中）巡视甘榜双溪登雅路一带的非法律及问题。右1为Trienekens代表阿金森威廉。

    巴達旺市會與Trienekens 勸公眾勿非法丟垃圾

    （古晋20日讯）为遏止城市的非法丢弃垃圾问题，巴达旺市议会联同Trienekens（砂）有限公司敦促公众不要再非法丢弃垃圾，因为该项不良习惯可导致危险疾病的滋生，进而危害附近居民。…
    February 21, 2017
    6 second read

  • 楊莉：2黨沒深仇大恨 歡迎回歸人聯懷抱

    (本报古晋20日讯)人联党支部主席拿督杨莉坦言人联党和联民党领袖并没有深仇大恨，只是意见、看法和立场不同，所以欢迎他们回归人联党怀抱。 …
    February 21, 2017
    0 second read
  • 申请者在进入官网后，可在主页选择和点击查询状态2017（Semak Status 2017）。

    遊覽官網查詢 一馬援金申請結果出爐

    （本报古晋20日讯）2017年一马援助金申请结果出炉，申请者即日起可游览官网查询申请状态。 …
    February 21, 2017
    12 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭