自立合作社冀未來 為華裔提供教育貸款

在砂地方政府部长兼人联党主席拿督沈桂贤（中）见证下，NIIT董事经理温佑康（左2）与自立合作社主席拿督黄炳火（右2）于完成签订仪式后互相交换谅解备忘录。

（本报古晋20日讯）自立合作社（KOJADI）希望未来可以成为整个大马的经济支柱之一，尤其是为国内华裔子弟提供教育贷款，再来为创业提供5万令吉的微型贷款，如果创业成功晋升为中小型企业，该合作社还可提供达25万令吉中小型贷款，而且仅是4%低息。

自立合作社主席拿督黄炳火是于今日在该合作社与NIIT谅解备忘录签订仪式上致词时，如是表示。

他说，NIIT是自立合作社在砂州首个提供贷款的伙伴，因此，该合作社对于NIIT充满信心。

目前，合作社已提供逾2千400万令吉的教育贷款，国内约1万1千名学生从中受惠。

然而，自立合作社在拿督沈桂贤穿针引线之下，正式东渡砂州，为首个合作伙伴NIIT提供教育贷款，让本地学子得以继续在无论国内或海外求学深造。

他说，这也是该合作社扩大教育贷款版图，包括提供国内最多10万令吉与海外最多20万令吉的教育贷款。

他称，这也是自立合作社迎合政府推动经济转型计划的其中一环，即在2020年能提供300万个就业机会，因此，该合作社为促进政府的经济转型计划，义不容辞为国内有需要莘莘学子提供教育贷款，以达致高收入国目标。

他表示，自立合作社的教育贷款申请程序简易，申请者只须有学院的推荐信和担保人证明，即可作出教育贷款申请。

除了高等教育贷学金（PTPTN）外，自立合作社是国内唯一非政府组织提供教育贷款的单位，同时，该合作社所提供教育贷款数额较高等教育贷学金更为伸缩性，即可达100%的教育贷款。

他指出，今日备忘录签署乃由拿督沈桂贤在去年砂州选举前所促成合作，当时他的团队积极与自立合作社磋商，以期协助政府提供相关微型贷款，其中包括今日签署的教育贷款合作备忘录。

“我们今天也接到首相纳吉的委托，透过自立合作社提供1亿5千万令吉，仅4%低息贷款予大马的华裔同胞申请，而贷款条件必须是华裔的中小型企业。”

他强调，有关低息贷款是无需透过中间人、也不会征收任何仲介费用，惟，申请者只需加入合作社成为社员及缴付入社手续费即可。

他解释，自立合作社目前有约6名社员，而该合作社董事部每年必须有赚钱以发股息予社员，这也是合作社的其中目标。除了赚钱给社员，该合作社亦不忘回馈社会。

他补充，该合作社自设立至今，在过去36年来共为华裔子弟提供多达2亿4千万令吉的教育贷学金，逾1万1千名华裔学子受惠。

当然，除了华裔子弟外，其它种族子弟亦同样享获该合作社的教育贷款服务。

“自立合作社是继高等教育贷学金，国内第二大的教育贷款单位，同时，有关贷款服务可配合各领域需求，包括技职课程、基础课程、研究生课程等，甚至与学院合作来创造新的贷款包装，让有意深造的学子受惠。”

他强调，该合作社所提供的教育贷款资金，是来自6万名社员所投资的资金，是国内首要私人界提供教育贷款基金的组织。

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