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自動通關係統故障 新柔長堤電單車道大堵塞

发布于 February 21, 2017
新柔长堤的电单车自动通关系统（MBIKE）昨早发生故障，导致电单车道的塞车情况异常严重！
新柔长堤的电单车自动通关系统（MBIKE）昨早发生故障，导致电单车道的塞车情况异常严重！


（新山20日讯）新柔长堤的电单车自动通关系统（MBIKE）今早发生故障，导致电单车道的塞车情况异常严重！
有网民今早7时22分，在脸书上载一张兀兰关卡长长的电单车龙的照片，照片可见摩托通道拥塞情况非常严重，车龙更严重影响内环公路，导致新山市区交通瘫痪。
根据新山南警区较后发文告指出，新柔长堤的摩托车道今早严重塞车现象，乃是摩托车自动通关系统（MBIKE）发生故障导致。
惟摩托车道塞车情况在今早8时30分后缓解，从新山往新加坡工作的马劳顺利通关，目前交通已经很畅顺，马新第二通道则不受此情况影响。
塞车情况是从今早6时开始，持续到今早8时30分左右，塞了近2个半小时。
柔佛长堤的苏丹依斯干达大厦和马新第二通道的苏丹阿布峇卡大厦的摩托自动通关系统是于去年11月开始全面启用。
苏丹依斯干达大厦出入境各有50个M-BIKE通道，苏丹阿布峇卡大厦出入境各设有25个M-BIKE通道，总共有150个M-BIKE通道。
每天有6万多名摩托骑士进出马新，主要是在新加坡工作的本地人，通过使用M-BIKE自动通关系统，以指纹认证自动通关，可让骑士目前平均12至15秒的通关时间，缩短至8秒，减少50%的交通拥挤时间。

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