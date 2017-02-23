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聽信韓指死者為金正男 朝鮮大使指我國侮辱

发布于 February 23, 2017


（吉隆坡22日讯）朝鲜驻马大使姜哲再次对外发表声明，再次把矛头指向我国，指责我国并不理会朝鲜官方认证的死者身份，反而听信韩国方面指死者为金正男，这是对朝鲜的侮辱。
他再次指控我国违反国际法以及当中所涉及的外交特权事宜，明显的，他称我国站在韩国一边。
姜哲指出，他已就朝鲜的论述向我国外交部反映，当时外交部并没有给予他明确的回应。他甚至认为，外交部对于此案的调查，毫无掌控。
他指朝鲜方面的指控并非是外交部所指的出自妄想猜测。
他续称，案件迄今已10天，警方仍无法从被逮捕的嫌犯中，获得任何的证据。“如果不是站在韩国一方，大马在调查方面，应该尊重我们。”
他重申，警方是根据闭路电视的画面，认为是嫌犯施毒，但是朝鲜的立场是，为何施毒者完全没有问题。
“这证明此案并没有涉及毒药，死因可能是其他原因，因此，当局应该释放3名无辜的嫌犯，包括朝鲜丶越南及印尼嫌犯。”
朝鲜大使馆是于今午向驻守在大使馆外的媒体，分发此项声明。
随着全国总警长丹斯里卡立上午召开记者会公布最新的两名嫌犯身分后，国内外媒体纷纷转移“阵地”到朝鲜大使馆外驻守，冀第一时间采访大使姜哲的回应。
在这期间，媒体不放过任何机会，只要有轿车进出大使馆，便蜂拥追访，更不顾自身安全，场面险象环生。
尽管如此，为了不错失捕抓金正男家属到隆中央医院太平间办理领尸手续的画面，仍有媒体不分昼夜在太平间外苦守。

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