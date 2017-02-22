職業為軍人與戰略專家 特朗普任命新國安顧問

特朗普20日任命现役陆军中将麦马斯特（H.R. McMaster）出任美国新的总统国家安全顾问后，与之握手。（法新社）

（美国华盛顿21日综合电）特朗普总统星期一任命现役陆军中将麦马斯特（H.R. McMaster）出任新的总统国家安全顾问，取代上星期被迫辞职的退役陆军中将迈克尔·弗林。

这项任命不需要经过参议院的审批。

麦马斯特是职业军人和战略专家。

特朗普总统在他位于佛罗里达州的度假庄园马阿拉歌对记者宣布了这项任命。

美国总统特朗普的白宫办公厅主任星期日说，特朗普选择的新的国家安全顾问，在国家安全委员会的人事决定上将拥有全权。

据报道，人事控制权问题是前海军将领哈沃德拒绝接受国家安全顾问职务的一个原因。

白宫办公厅主任普里巴斯星期日在福克斯新闻节目里说，“总统已经清楚表明，新的国家安全事务助理将对国家安全委员会的构成和所有部分拥有完全的决定权”。

美国总统特朗普星期天约谈四位国家安全顾问人选。上星期，特朗普解除了白宫国家安全顾问弗林将军的职务，而挑选的一名新人选又拒绝了他的任命，这两件事闹得沸沸扬扬。

特朗普在佛罗里达豪华俱乐部马阿拉歌度过周末。他的约谈对象除了陆军中将H.R. 麦马斯特，还有代理国家安全顾问、退役陆军将军基斯·凯洛格、前美国驻联合国大使约翰·博尔顿、美国西点军校校长罗伯特·卡斯兰中将。

特朗普周六在空军一号上对记者说，“有许许多多人希望得到这个工作。” 特朗普说，“这三四天，我一直在考虑某个人，我们等等看最后会怎么样。我要见见这个人。他们都很好，都很了不起。”