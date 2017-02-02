聯邦直轄日冊封375人 元首御令良好施政

阿都拉曼达兰受封拿督斯里勋衔。

（吉隆坡1日讯）国家元首苏丹莫哈末五世陛下御令必须维持联邦政府的良好管理，确保人民的生活良好，特别是在全球经济不确定的情况之下。

陛下指出，为了协助减轻人民的负担，特别是低收入群，政府必须拟定新的且具有创意的方式，以协助人民面对目前的挑战。

“陛下希望良好的施政能够确保繁荣与和谐，带给联邦直辖区子民欢乐。”

国家元首是在国家皇宫举行的册封仪式时，如是御令。

出席仪式者包括首相拿督斯里纳吉与夫人拿汀斯里罗斯玛丶副首相拿督斯里阿末扎希丶联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南等。

联邦直辖日的举行是为了纪念吉隆坡丶布城与纳闽作为联邦直辖区，今届的仪式已是第13届。

陛下也御令直辖区属下的各执行队伍，必须继续执行他们的任务，包括房屋工作队丶清洁丶交通丶对抗非法活动行动组以及对抗物价上涨的特别小组。

“陛下知道在纳闽，许多工业的发展都深具潜能，包括旅游业丶商业丶船坞业丶渔业及农业，这些领域都必须持续发展，以便提升人民的生活素质。”

国家元首也强调公务员的重要性，并指作为政府的骨干，公务员必须要有诚信地执行他们的任务。

“必须要减少繁文缛节以便政府的传递系统更有效。”

陛下也劝请所有的获封的人士，必须照顾自己的尊严丶诚信及良好声誉，确保获封的荣誉不会受到破坏。

在今日的仪式上，有多达375名获封人士，包括已故副首相敦嘉化巴巴获封最的勋衔SUWM（Seri Utama Mahkota Wilayah）。

当中获封的人士包括首相署部长拿督斯里阿都拉曼丶第二财长拿督斯里佐哈里、振兴集团副执行主席拿督周明德局绅等人。