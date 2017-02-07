聯邦權力下放 494福利官 轉移州政府

配合农历新年，大会也安排瑞狮向砂福利、女性及社区发展部长拿督陈赛明（右2）拜年。

（本报古晋6日讯）砂福利、女性及社区发展部长拿督陈赛明透露，州政府早前在与联邦政府进行权力下放磋商时也向联邦政府要求了执行福利工作的自主权以提高工作效率，成功获得联邦政府同意并透过公共服务局把在砂州的494名福利官员转移给砂州政府管理。

接下来的目标是直到2030年，帮助1万3千167名还具有生产力的常月援金领受者脱贫，这1万3千167名领受者是目前向社会福利局领取常月援金，并且还年轻及有体力，被定义为具有生产力的2万6334领受者中的50%比例。”

在达到至少1%比例残障人士获得工作的目标上，她说，砂福利、女性及社区发展部也身体力行，今年起增聘了部门的残疾人士职员。

“去年，砂福利、女性及社区发展部在女性训练中心为2千855名女性举行了训练课程，并通过对外扩展计划，训练了3千406名女性，砂女性与家庭局受促持续追踪和监督受训者的训练成果，观察训练课程的成效。”

陈赛明今日在该部门所举行的部门常月集会上致辞时，如是透露。配合部门集会，与会官员在会上于部长、助理部长和部门高阶行政人员的见证下进行廉正宣誓。

陈赛明向部门官员阐明，在宣誓之后一定要把廉正的原则贯彻在工作中，把诚实、真诚、奉献和远离贪污的精神价值变成核心价值。

“廉正也意味着负责任，所以部门人员要持续充实本身的知识、技能和态度。各个部门都有自己的优点，若能良好的合作，集各部门之力并互相学习，我们肯定能成为砂州，甚至全国最优秀的部门。”

她提醒所有部门官员，他们都是公务员，被政府委以不同的任务，而砂福利、女性及社区发展部是个强调达致客户期望的部门。

“工作上，部门官员必须精明、快速和准确的处理来自民间的所有福利申请，还要沿用蓝海策略与其他部门、非政府组织和地方社会合作，不让部门人手不足成为我们的绊脚石。”

陈赛明也强调，政策是人订的，随着社会演进，一些政策不再适用，所以她要求部门高阶主管在前往吉隆坡总部开会时，要敢于针对需要被改进的政策发声。

“你们要勇敢说出来，你们要记得你们代表砂州人。此外，部门主管也要有能力提呈报告，让砂州内阁能订立利民政策。”

较早前，她称，这是砂福利、女性及社区发展部首次有这么大规模的部门集会，并指从2月起，部门将定期和持续性的举行集会，隶属该部门的所有单位都必须参加集会

“举办集会是为了让部长能上情下达，并在会上汇报各部门运作的最新发展。”