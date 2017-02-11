聯邦尊重砂州爭權益精神 設5小組商討不同議題

首相纳吉为伦乐食坊主持开幕时摄。

（本报古晋10日讯）首相拿督斯里纳吉表示，联邦政府尊重砂拉越争取权益的精神，并将延续其父亲前首相敦拉萨和首长阿邦佐哈里的父亲敦阿末再迪所签署的1963年马拉西亚协议赋予砂拉越权益。

他说，砂拉越与联邦政府设立了5个小组商讨权力下放不同的议题，小组在讨论后将会向首相和砂首长汇报，以做出决定。

他表示，如果在实践1963年马来西亚契约的过程中有剥夺砂拉越人的权益，联邦政府会考虑将其归还。

他希望，透过联邦和砂州各成立的协商小组，双方可以促成共识，把该有权力下放予砂拉越，以了了砂拉越子民的期望。

他强调，有关协商的另一用意是继续让联邦成为砂拉越的最强伙伴。

纳吉是于今日在丹绒拿督补选媒体中心召开新闻发布会上发言时，如是表示。

他说，联邦和砂州政府个别成立五个小组，以协商五项不同的权力课题，而该小组亦不时向他和砂州政府做出最新进展汇报，一旦有共识就会在适合时机进行公布。

他指出，双方并未有针对权力下放协商设下时限，同时，有关协商将以分阶段进行。据悉，第一阶段协商乃取得共识并已执行当中，而目前已进入第二阶段协商。

他披露，第二阶段协商较为繁杂，主要是涉及法律问题，需更多时间来进一步研究和探。

“砂州已下放权力包括增加师资、赋予更多行政权限、移民自主权等，也包含泛婆大道工程。”

此外，联邦政府也会积极寻求其它形式，以协助增加砂拉越的收入。

另一方面，纳吉于较早出席伦乐食坊开幕仪式上致词时指出，马来西亚契约自1963年至今已有多时，或许有人认为在该契约下砂拉越的权力已被侵蚀，甚至转移到布城。

为此，身为一国领袖，他认为必须听取来自基层的脉搏声音，如果人民为此感到不满，他就必须寻找“解药”，其中透过协商方式取得双赢方案。

“大家都是一家人，也在同一屋檐下，只要可以协商，没有什么是不能的。”