聯歡晚會暨頒學優金 工商會館18日會大

秘书长刘华强（左2）邀请市长俞小珊出席美里工商会馆丁酉年新春联欢会。

（本报美里9日讯）美里工商会馆订于本月18日（星期六）下午5时正，在富丽华酒楼举行常年会员大会。

会后于傍晚6时30分在同一地点举行丁酉年新春联欢会，届时该会名誉顾问、理事、青年团、妇女组、会员及家眷们将齐聚一趟，共同庆贺农历新年。

这次的新春联欢会节目丰富，美里著名的电音三太子将在3楼门口迎宾，过后上台表演，為当晚节目的開幕。

会上节目除了获得银城唱片歌星陈雪兰热心助阵的歌舞表演之外，重点将是颁发会员子女学优奖励金和儿童新春红包，这些全部由会长拿督斯里刘久健所报效。

今年度奖励金人数共有49人，分别是幼稚园组2人、小学组24人及中学组23人。

获奖者名单：

(1)幼稚园：温愿霓、陈怡洁

(2)小学组：黄宇康、孔芯慈、黄圣杰、古佳瑶、古佳欣、刘嘉颖、刘嘉嫒、刘嘉雯、陈怡萱、李世新、林政亨、饶凯欣、饶凯琳、詹小雯、詹亲伟、郑恒薇、方宇恒、方晓萱、张维恩、张维峰、邓心如、邓彩蓉、沈宇哲、沈雨棠。

(3)中学组：林政恩、陈悦馨、刘嘉荣、方十景、黄勤凯、刘宜锭、朱敏瑜、郑恒瑛、刘志应、刘嘉欣、詹佩雯、巫玲政、巫玲祥、黄泳怡、杨万慷、池衿渲、林彩霓、陈祥捷、龚思燕、邓莱国、梁定岗、黄筱莉、刘嘉馨。