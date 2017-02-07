聯合日報鄧佩銀年十六約定您

（本报美里6日讯）“情系读者、新春联欢”！《联合日报》周日新春开放日，现场提供广告大优惠、电子报大促销、车展、美食示范及瑞狮表演活动！欢迎大家踊跃出席！

为回馈读者一直以来对本报支持及信任，《联合日报》则定于2月12日（正月十六）即本周日早上9时至下午3时，于《联合日报》美里总社大厅举办新春开放日，届时欢迎大家前来一同欢庆。

开放日当天早上9时开始将备有一系列的促销活动，包括有电子报大促销，读者仅须付10令吉，就可永久订阅；与此同时也会有广告大优惠，顾客现场签购广告，只须符合条件即可享有50%折扣。除此之外，本报也进行读者问卷调查，每位参与者皆可参加红包幸运抽奖，即抽即赢。

另外，为了回馈本报读者，凡凭3个月或全年报费收据皆可换取一瓶2公升的花标食油，惟只限200位，先到先得。

当天节目丰富，爱FM著名主持人邓佩银则受邀为当天的活动节目主持，也让读者有机会与爱FM著名的主持人近距离接触。

新春开放日除了上午11时30分的舞狮表演外，也可参观由KM MOBIL和KERETA MEWAH公司为各位展出的五十鈴（ISUZU）与普腾（PROTON）各款轿车，至于韩国著名高气压智能电饭锅及高智能水机品牌”福库（CUCKOO）”也会于当天在现场为大家展示与示范他们产品所烹调出来的美食。

此外，当天也会备有茶点和午餐招待，以及现场备有由雀巢赞助的免费美禄饮品。有鉴于此，大众受邀踊跃出席由《联合日报》举办的新春开放日。