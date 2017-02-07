首页 新闻 北砂新闻 聯合日報鄧佩銀年十六約定您

聯合日報鄧佩銀年十六約定您

发布于 February 7, 2017


（本报美里6日讯）“情系读者、新春联欢”！《联合日报》周日新春开放日，现场提供广告大优惠、电子报大促销、车展、美食示范及瑞狮表演活动！欢迎大家踊跃出席！
为回馈读者一直以来对本报支持及信任，《联合日报》则定于2月12日（正月十六）即本周日早上9时至下午3时，于《联合日报》美里总社大厅举办新春开放日，届时欢迎大家前来一同欢庆。
开放日当天早上9时开始将备有一系列的促销活动，包括有电子报大促销，读者仅须付10令吉，就可永久订阅；与此同时也会有广告大优惠，顾客现场签购广告，只须符合条件即可享有50%折扣。除此之外，本报也进行读者问卷调查，每位参与者皆可参加红包幸运抽奖，即抽即赢。
另外，为了回馈本报读者，凡凭3个月或全年报费收据皆可换取一瓶2公升的花标食油，惟只限200位，先到先得。
当天节目丰富，爱FM著名主持人邓佩银则受邀为当天的活动节目主持，也让读者有机会与爱FM著名的主持人近距离接触。
新春开放日除了上午11时30分的舞狮表演外，也可参观由KM MOBIL和KERETA MEWAH公司为各位展出的五十鈴（ISUZU）与普腾（PROTON）各款轿车，至于韩国著名高气压智能电饭锅及高智能水机品牌”福库（CUCKOO）”也会于当天在现场为大家展示与示范他们产品所烹调出来的美食。
此外，当天也会备有茶点和午餐招待，以及现场备有由雀巢赞助的免费美禄饮品。有鉴于此，大众受邀踊跃出席由《联合日报》举办的新春开放日。

  • emtB0003

    Selina開工遇“妙”事

    Selina直到7日才“开工大吉”，进棚录制《别让身体不开心》节目，她却跟粉丝分享惊悚满点的“妙”事，还要胆小者慎入！ …
    February 7, 2017
    4 second read
  • emtB0002

    媽媽親口爆料 劉嘉玲早就愛上梁朝偉

    刘嘉玲近来参加《熟悉的味道》，她安排了一个将自己料理当礼物送出的感恩计划，对象正是陪伴自己走过艰苦奋斗路的母亲，制作单位提早曝光了采访片段，刘妈妈亲口在节目里谈女儿的婚姻，爆料刘嘉…
    February 7, 2017
    0 second read
  • enmtB0001

    王力宏隔20年再登封面 逆天凍齡不科學

    王力宏创作歌曲常把中华文化和西方元素互相融合，每一张专辑都可嗅到浓厚的中华韵味，“我觉得身为一个音乐人，就要有个将本地音乐文化推广出去的‘企图心’。” …
    February 7, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 埔奕窃贼党其中一名老大前科累累。

    逮2華裔老大 警瓦解埔奕竊賊黨

    （本报美里6日讯）警方成功逮捕埔奕窃贼党2老大，皆为华裔，正式成功瓦解窃贼党。 …
    February 7, 2017
    0 second read
  • 警方在行动中成功起获多样贼赃。

    其中3女賊 警拘8賊起值5萬賊贓

    （本报美里6日讯）警方在埔奕居民委员会社区巡逻队的协助下侦破大案，成功瓦解一个由惯窃带头的窃贼党，侦破最少6宗的破屋行窃案及偷窃案，起获逾5万令吉贼赃，拘捕共8名窃贼，其中3人为女…
    February 7, 2017
    1 second read

  • 史登利：尿檢不過關 相信賣賊贓買毒品

    （本报美里6日讯）美里副警区主任史登利警监表示，窃贼党尿检不过关，相信贼党是准备将偷来的财物专卖套现买毒品。 …
    February 7, 2017
    1 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭