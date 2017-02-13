聯合日報新春開放日 現場熱鬧非凡

众嘉宾接过瑞狮赠送的吉利联后合影。左起沈永亮、拿督李景胜、丹斯里拿督林昌和、拿督林淑强、俞小珊、拿督房按民，以及邓佩银。

（本报美里12日讯）《联合日报》今日在美里总社大厅举行“情系读者，新春联欢”新春开放日，高官显要纷到贺，许多民众扶老携幼全家一起到场共同参与活动，一同欢渡这个快乐周日。祝愿各位鸡年吉祥顺心，好运跟你走！

趁着华人新春佳节，本报今早上午9时至下午3时举行新春开放门户活动，主要宴请本报读者、长期来往顾客、合作伙伴、政官显要等等。

举办开放门户活动的主要的目的，就是趁着节庆，齐聚一堂，共庆佳节，同时回馈读者、顾客，感谢民众一直以来对于本报常年的支持。

今日的开放门户活动非常精彩，其中包括了瑞狮表演、歌唱，以及幸运抽奖等等。爱FM著名主持人邓佩银也受邀为活动节目主持，让读者有机会与爱FM著名的主持人近距离接触。

现场更提供广告大优惠、电子报大促销、车展、美食示范及备有各项的美味佳肴招待全体出席者。

为回馈读者一直以来对本报支持及信任，今早9时开始展开一系列的促销活动，陆续有读者到本报排队，不愿错过这次难得的机会，包括“电子报大促销”读者仅须付10令吉，就可永久订阅；“广告大优惠”顾客现场签购广告，只须符合条件即可享有50%折扣；“情人节寄语”只需付10令吉即可在情人节当天刊登寄语。

除此之外，为了回馈本报读者，凡凭3个月或全年报费收据就能换取一瓶2公升花标食油或1公斤蝴蝶香米，获得读者们的热烈反应。

本报也以自由餐宴客，并邀请廉律中学瑞狮团献艺让出席的宾客观赏。

另外，KM MOBIL和Kereta Mewah有限公司也展出五十鈴（ISUZU）与普腾（PROTON）各款轿车。韩国著名高气压智能电饭锅及高智能水机品牌”福库（CUCKOO）”为大家展示与示范他们产品所烹调出来的美食。RedONE也大力推介redONE Prepaid 的启用配套。活动奖品繁多，气氛活跃，在活动现场不仅有系列产品介绍，还有现场送大礼等活动，现场热闹非凡。

出席者包括砂土地及空运与安全部助理部长拿督李景胜、卑尔骚州议员拿督陈超耀、美里市长俞小珊、埔奕区州议员陈长峰医生、本报社长丹斯里拿督林昌和、本报董事长拿督林淑强、本报董事经理沈永亮等人。