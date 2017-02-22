美里鄉村音樂節 週末隆重登場

（本报美里21日讯）第4届美里乡村音乐节（MCMF）将于2月25日及26日，一连两晚在美里亿倍利酒店举行。

第4届音乐会活动以更大型的方式举行，到时将迎来澳洲、美国、汶莱、美里、沙巴、吉隆坡及槟城等的知名乐队轮番上阵呈献演出。民众届时将可感受到扣人心弦的乡村音乐盛宴。

据悉，由于前3届的乡村音乐节活动，获得热烈回响与支持，因此有别于往年只举行1天的活动，今年第4届美里乡村音乐节将连续举行2天，以回馈民众热烈的支持。

美里乡村音乐会由Place Borneo有限公司策划举办，并获得城市花园易威利酒店的支持，赞助场地。除了汇集视听感官的演出，该为期2天的音乐节活动中，也设有饮食摊位与售卖本地传统艺品等。借此机会，主办单位也邀请

“Helping Hands Penan”非政府组织参加音乐节的手工艺品展销会，致力于推售普南族手工艺品，这包括为藤制品和缝纫品的制作注入新设计概念，以协助改善原住民的收入和生活水平，并且也维护社区的文化遗产。

美里乡村音乐节活动与“Helping Hands Penan”非政府组织一行人携带巧手制成的手工艺品，今日下午礼貌拜会美里市长俞小珊，希望透过活动推广和提升普南族的手工艺品之销至市场的价值，从而协助乌鲁林梦（Ulu Limbang）和乌鲁巴南（Ulu Baram）地区普南族在教育、医药、生活等方面得到改善，藉着此大好平台推售手工艺品之际，也能将手艺传授给下一代，确保世世代代传承不息。

俞小珊说，美里目前正积极开发旅游业，丰富及多姿多彩的活动，将有助吸引外来旅客。