美里成宜居渡假城市 沈桂賢： 居委會扮要角

（本报美里22日讯）要美里要达到宜居的度假城市，地方居民委员会在这方面已扮演重要角色。

砂地方政府部部长拿督沈桂贤医生今晚出席美里15个地区居民委员会就职典礼上表示，美里拥有海滨度假圣地，因此我们在生活中要活得健康和安全。

由美里市政局主办，与美里15个地区居民委员会于今晚7时正，假民事中心举行居民委员会宣誓就职典礼，有拿督沈桂贤主持监誓仪式。

在15个地区当中，其中1个地区为巴里奥。巴里奥时2016年加入美里市政局，今年成功组织居民委员会。今晚出席人数达480人。

拿督沈桂贤表示，要让美里变成更舒适，地区委员会已经是重要的人物，他们并不是多管闲事，他们的角色是要将一个地方变得更好，来确保区域的安全。

他强调，砂州每一个市议会都要学习如何与居民委员会和政府机构保持良好联系，学习与他们合作，这是市议会与人民的要点。

他举个例子，如砂拉越的道路都是人民的，道路有问题，不是靠着我们在指指点点，而是应该拍照给相关部门投诉。

他希望今年开始，市政局的承包商如割草、清洗沟渠等等，将所有行程、和手机联络号码提供予地方委员会，以方便保持联络。

地方委员会是市政局的眼睛和耳朵，帮助市政局，确保管辖的地方卫生工作全部完成。