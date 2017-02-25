美退TPP造就中國利多 經濟學家：不見得

（美国纽约24日综合电）商人出身的特朗普一上台就强硬退出“跨太平洋伙伴协定”（TPP），外界多认为这成了中国的机会，不过麻省理工学院史隆商学院副院长、经济学家黄亚生却持相反看法：“中国现在内需不足，非常需要外需，如果因TPP取消减缓整个亚太地区经贸，对中国也将产生负面作用。”22日他与柯林顿总统任内美国前贸易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）在纽约美华协进社（China Institute），就特朗普政府的经贸政策与各界学者交流。

针对外界普遍认为特朗普退出TPP对中国是利多，美国让出经贸位置，等于中国可以填补空缺，进而在亚太区域取得比较好的领导地位，黄亚生提出不同见解，他反倒觉得这对中国不会有太大的积极作用：“这将影响亚太地区经济增长，中国经济也会受经济低潮影响，使国内经济发展脚步放缓，对中国本身也将产生负面作用。”

他认为特朗普在中美经贸关系上的想法过于简单：“特朗普一直秉持所谓‘零博弈’想法，认为如果中国经济发展好，就是对美国不利。”黄亚生称事实恰好相反，中国经济增长可以带来对美国产品和投资的需求，同时增加对美国的投资，降低美国生活成本等等好的影响，中国经济发展若放缓，对中美都不是有利局面。

美国前贸易代表白茜芙则认为，在经贸发展上，特朗普弄错了重点：“从失业率角度来看，与其责怪贸易，不如反思形成这些问题形成的根本原因，美国现有的劳动力培训、教育体制完全是可悲的！美国政府从来没有认真学习过其它国家在这些领域的进步经验，对人们的技术、能力进行提高，让他们有能力胜任现在国内已经存在的工作机会。”

黄亚生表示眼前最担心特朗普政府情急之下推出不负责任的减税政策：“减税实际上会加大美国制造成本，同时驱逐移民，增加生产成本。在这种情况下，特朗普还想要通过政治压力留住美国的企业，早晚会打破国内的经济平衡，也将留不住这些企业。”因此，他认为特朗普的社会政策、移民政策和自己所设立的经济目标是有矛盾的。

至于谈到台湾与中国关系，黄亚生说：“特朗普想拿台湾问题与中国博弈是非常可笑的一个想法，‘一个中国政策’是美国两党形成四十多年的共识，而这四十年来台湾和中国的关系也在向好的方向发展，如果打破这样的基本框架，很难预料下一步向哪个方向发展。”

他认为最好的状况就是现状：“中国和台湾的关系需要很多外交手段来维持，目前台湾有实际运行独立，外交上没有独立的地位，这种形式已经维持了四十年，而且实际上带来了很大的益处，台湾在中国的贸易、投资增加也得益于此，这说明这种框架的形成是有道理的。”黄亚生认为，特朗普试图把这种框架打破的想法，会带来太多不可预见的问题，而这种不确定性本身，对政治、经济、军事关系都将是一个负面因素。