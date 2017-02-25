美國務卿「艱難」訪墨 兩鄰國關係空前緊張

美国国务卿提勒森（左）和国土安全部部长约翰·凯利联袂首度出访墨西哥。

（美国休斯敦24日综合电）美国国务卿提勒森和国土安全部部长约翰·凯利联袂首度出访墨西哥，23日与墨总统涅托和其他官员就安全、移民、贸易和边境问题举行会谈。提勒森罕见发表简短声明，称会谈富有成效，试图淡化两个邻国间日趋紧张的关系。而墨西哥官员则表示，不同意美国政府最近宣布的对墨西哥产生影响的多项措施。

美国有线电视新闻网称，提勒森和凯利此行是为让新内阁成员与墨建立联系并协调双边关系，包括反恐、边境安全，及每天15亿美元的贸易问题。

美国总统特朗普23日在白宫针对提勒森访墨表示，这是一次“艰难的旅程”。由于特朗普的言论和政策，使得美墨关系的紧张局势达到几十年未见的高度。特朗普曾指责墨西哥让强奸犯进入美国，炮轰不公平的贸易行为，并坚持让墨西哥支付边界墙的建设费用。

就在两人访墨的前一天，美国政府发布无证移民驱逐令，可能将数以万计的非墨西哥移民送往墨西哥。而凯利的国土安全部正是负责实施的部门。本月以来，墨西哥至少有18个城市举行了反对特朗普的大规模示威抗议活动。

提勒森声明称，他和凯利与墨西哥同行举行了富有成效的会谈，讨论了美墨关系面临的广泛挑战和机遇，尊重和耐心地提出了各自的关切，并处理了两个邻国之间的关键差异。美国广播公司称，提勒森试图在简短声明中淡化这些差异。

墨西哥内政部长米盖尔·陈向媒体表示，“我们不同意美国政府最近宣布的对墨西哥产生影响的多项措施。我们对被驱逐者的增加表示关注。”

墨西哥外交部长路易斯·比德加赖赞同会谈氛围友好，但也强调了差异。他指出，墨西哥人现在有一种担忧，即特朗普政府正在推行“可能伤害墨西哥人和墨西哥工业的政策”，“我们更多关注居住在美国的墨西哥人的权利是否得到尊重，特别是人权”。他补充说，与美国达成协议将是“长路漫漫”，需要克服“普遍存在的负面情绪”。

比德加赖此前一天曾公开表示，“我想以最有力的方式说清楚，墨西哥政府和墨西哥人民不必接受另一个政府单方面施加的措施。”墨西哥将不接受美国“单边”移民建议，且会毫不犹豫地诉诸联合国，以维护移民权益。

“现在墨西哥和美国之间的关系是25年来最糟糕的时候，”前美国驻墨西哥大使詹姆斯·琼斯告诉美国全国广播公司，“我们与墨西哥在经济和国家安全方面有着重要合作，必须修正两国的关系，我认为提勒森和凯利都是传递这一信息、并试图让其回到正轨的人。”