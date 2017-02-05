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美中南海開戰之說 菲防長：太誇張

发布于 February 5, 2017


（菲律宾马尼拉4日综合电）菲律宾防长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）认为，有关美国和中国会因南中国海问题开战的说法太夸张。他也表示，菲律宾虽不会放弃南中国海的主权，但不会因为一些“小岛屿”而开战。
68岁的罗伦沙纳周四受访时表示，他不认为美中会在南中国海开战，因为“特朗普是个生意人，他知道如果爆发战事，生意就会受影响”。
美国新任国务卿蒂勒森曾谴责中国在南中国海的造岛和军事行为，并表示美国将防止中国使用人造岛屿上的设施。对此，罗伦沙纳表示质疑其可行性。“怎么可能防止已经存在的东西？”
菲律宾总统杜特蒂上台后，开始疏远传统盟友美国，转而亲近中国和俄罗斯，菲美自二战以来的安全联盟关系逐渐转冷。
菲律宾和中国都是南中国海主权声索国，菲律宾过去的政府曾强烈反对中国拥有几乎整个南中国海主权的说法，甚至将菲律宾与中国之间的相关争议提交给国际仲裁法庭并获得胜利。可是杜特蒂上台后，宣布将有关裁决搁置一旁，同中国修好。
罗伦沙纳在访谈中说：“我不会为了那些小岛屿发动战争，即使我们拥有军事实力，我们也会在决定开战之前三思。”
菲律宾正积极加强军事实力，罗伦沙纳将要求国会把国防开支从目前占国内生产总值1.5%提高至2.5%。1.5%比率只相当于菲律宾多数邻国国防开支的一半。加强军事实力有助于菲律宾应对中国在南中国海日益活跃的挑战，以及应对打恐肃毒的需要。

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