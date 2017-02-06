羅長盈：推動文明社會 弘揚孝德需新特點

（本报古晋5日讯）古晋海南公会青年团团长罗长盈表示，在弘扬孝德文化及推广崇孝美德的基础上，大家还要探索现今孝亲敬老的新特点与举措，来推动社会文明和谐。

他说，大家必须继续传承和发扬孝亲敬老的优良传统，以长辈所给予的指导来弘扬孝德文化及推广崇孝美德。

“子女关怀父母、关爱老人固然义不容辞，但全社会与政府的关怀也不可忽视。”

他举例说，在澳大利亚每个家的老人看病，都有连通社区医院的警铃，出门有巴士，还有专业的老人用品商店。政府的措施让子女们在下班后，能享受和老人在一起的时光。

他认为，澳大利亚将亲情现代化融入经济现代化，是一种创新。而新加坡政府在房屋政策上鼓励孩子与父母同住或居住在附近，是值得学习的明智之举。

罗长盈是于昨晚出席古晋海南公会青年团举办的丁酉年新春敬老晚宴上，如是指出。

然而，他表示，单靠政府的关怀并不能取代子女的孝顺，作为子女应将精神赡养落实在敬孝行动中，让老人能充实快乐的安享晚年。

另一方面，古晋海南公会主席翁岳春表示，古代的华人家庭子嗣都同住在一屋檐下，组成大家庭，方便照应。人丁旺盛也可显得家族势力雄厚，备受人们尊重。

可是，他指出，现今的孩子长大后成家立业另组小家庭，与父母家人见面的机会就没那么频繁。

有鉴于此，他指出，该会青年篇了加强年轻一辈的联系，表达对长辈的敬意，并唤醒华裔社会年轻一代继承和发扬敬老的传统美德，在新春举办敬老晚宴，邀请年届60的同乡共庆佳节。

他希望，通过这样的联欢晚宴，不仅能发扬优良传统美德，也能增进同乡间的情谊。