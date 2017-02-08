羅興亞難民人道援助計劃 卡塔爾支持將資助我國

（多哈7日讯）卡塔尔将资助及支持我国对罗兴亚难民的人道援助计划，成为最新一个声明资助这项计划的伊斯兰教国家。

副首相拿督斯里阿末扎希透露，卡塔尔同意和我国合作协助在我国的罗兴亚人。

他指出，卡塔尔将在卡塔尔发展基金下，资助拥有联合国难民署难民卡的罗兴亚难民。

他昨晚结束在卡塔尔的4天工作访问后，对马来西亚媒体说，上述资金将用于执行3项主要计划，包括提供园丘及制造业领域技能训练、向罗兴亚孩子提供学前和小学教育，以及治疗和医药保险。

“这是卡塔尔对我国持续解决罗兴亚课题的正面回应。”

阿末扎希也是内政部长，他说，国家安全理事会将负责与数个相关部门、政府机构和非政府组织协调上述援助计划。

他指出，这是他和卡塔尔领袖举行一系列会面后达致的成果。

他说，在完成半熟练和熟练技能训练后，有关难民将获得在我国制造业和园丘业暂时工作的机会，以等待他们家乡的冲突结束。

他指出，卡塔尔也要求我国缅甸人非政府组织的合作，为罗兴亚人的孩子提供学前和小学教育。

“有关教育课程需要按照缅甸教育系统范围，当缅甸内的冲突结束后，这些孩子可以衔接上课程。”

他说，卡塔尔也要求我国通过一间保险公司准备保险计划，确保罗兴亚难民获得最好的医药治疗。

他指出，卡塔尔发展基金将付保费，对象只限在我国受保护的罗兴亚难民。

赴卡塔爾將可豁免簽證費

（多哈7日讯） 阿末扎希说，欲前往卡塔尔的马来西亚公民，即将可享有豁免签证费。

他说，他与卡塔尔首相兼内政部长赛阿都拉会面时提出此事，对方已同意。

“这是与卡塔尔政府所达致的新决定。”

他结束卡塔尔4日访问后，向马来西亚媒体说，我国驻卡塔尔大使拿督阿末嘉兹里，将与该国政府采取进一步行动落实这项决定，届时将立即生效。

他补充，我国公民也获得落地签证便利，那些在卡塔尔逗留60天及申请额外30天逗留期者可享有免费签证费。

他说，卡塔尔政府同意豁免落地签证费用是肯定及珍惜我国人民在当地专业及技术领域给予的贡献，同时也鼓励更多国人到该国旅游。他说，那些到麦加或麦地那朝圣的我国穆斯林，可以借此机会停留卡塔尔。

目前，我国人民申请30天签证须缴付100里亚尔（121令吉70仙），申请延长额外30天逗留期，也需缴付同数额费用。