網絡非法賣壯陽藥 民眾受促提高警惕

药剂行也必须要有医生的处方。

（本报古晋22日讯）面子书、微信等网络媒体充斥着非法贩卖未经批准的药品日益严重，尤其是壮阳药物，几乎在各大网络媒体上都有贩售，卫生部提醒民众务必提高警惕，以免受骗或面对无法预知的副作用。

一名卫生局官员受访时表示，该部在去年已经充公了价值近百万令吉的邮递药品，当中包括了壮阳药、减肥药、化妆品及掺了毒药的传统药物等等。

“现在我们在面子书上可以常常看到许多未经证实效用的药物广告，这些都是未经注册的，如壮阳药这些都是很危险的药品，只要是没有注册过的，都是属于危险的药品，服用可能会有任何的危险后果。”

他也说，即时是合法的药剂行，也必须要有医生的处方才可以售卖壮阳药。

有意通过网上订购药品的民众也受促提高警惕，在购买前务必检查清楚。

欲知相关的资讯，可浏览：www.pharmacy.gov.my/v2/website/waspada-belian-ubat-online；或致电查询卫生部药剂执法组：+60 82-257 867。

中医师张泉表示，阳痿问题是许多男人难以启齿的问题，所以他们都可能会通过网络媒体购买一些未经注册的药物，这是危险的行为。

“我并不鼓励病人上网购买药物，因为没有人知道这些药物是什么东西制成的，就算真的是全草药，在中医学中，草药也是非常复杂的，并不是说全草药就是绝对安全。”

他说，在中医学上，健康的性行为，除了仰赖健康的性器之外，还需要有充裕的血流供应、健全的神经传导与内分泌系统，再加上圆熟的心理状况共同协调，才能成功。