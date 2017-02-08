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網絡保安機構 2015年錄3257線上欺詐案

发布于 February 8, 2017


（吉隆坡7日讯）大马网络保安机构（Cybersecurity）在2015年录得3257宗线上欺诈案。

科学、工艺与革新部长拿督斯里威弗烈指出，在过去5年，线上欺诈是大马网络保安，接到最多投报的案件。
“这些欺诈行为涉及线上购物、网络银行服务、网络钓鱼及骗局。

此外，他说，大马网络保安机构通过Cyber999协调中心，也发现网络犯罪者散播恶意软件，以及窃取资料，籍以破坏电脑系统和威胁个人或机构的资料安全性。

他今日为2017年互联网日主持推介后，这么指出。

他说，革新部已在2010年成立网络安全醒觉计划（CyberSAFE），旨在为互联网使用者提供完整的教育资讯。

他指出，公众必需尽速向网络保安机构举报任何的网络犯罪事件，以消除日益增加的有关事件。

另外，他指出，现今的互联网用户已习惯于在没有做研究的情况下，就散布一项消息。

“散布虚假资讯是严重的事，各方都应该认真看待，互联网和社交媒体活跃社群，必需确保只分享真实的新闻，而不是长期带来不良影响的假消息。”

另一方面，首相拿督斯里纳吉呼吁人民在广泛利用互联网散播与截取资讯时，务必时时刻刻对各种网络威胁保持高度警觉，并且齐心宣扬今天的“互联网安全日”。
他在其中文面子书专页发帖文说，这些年来发生许多不幸事件是源自于不负责任滥用互联网散播虚假、恶意与误导性的资讯。

他指出，此外，还有许多受害者误陷互联网骗局，以致蒙受巨大的经济损失。

他说：“因此，当我们在运用互联网时，我们必须格外谨慎，在采取任何进一步行动之前，务必充分验证我们所接收的信息，否则我们的无知将曝露于人前，随时会被恶意集团利用和操纵，这将让我们轻易受到伤害。”

纳吉赞许科学、工艺及创新部的努力，因为该部通过“网络安全意识全民计划”教育公众，宣导正确使用互联网与在线技术。

欲了解更多的网络安全资讯与线上责任问题，可点击此网站http://www.cybersafe.my/saferinternetday/。

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