網傳奸殺案向警方自首 男子獲假釋

（本报美里16日讯），男子因胡乱散播新月路奸杀案的假新闻，昨日向警方自首后，今已获得假释。

据悉，该名男子在社交网络上以“ODY CHICA RITO”的网名散播1张引起议论的照片，有1名裸女卧躺在新月路上，并称说该名女子遭奸杀后，遗体遗弃路中央。

消息传出后，引起市民的一阵骚动及恐慌，网民们纷纷分享有关消息，表示美里市已不安全，希望警方能查出凶手并绳之以法。

美里警区主任许能发助理总监昨接获有关消息后，称没有受到任何有关案件的投报，因此相信是网民散播不实的假消息，并指示下属展开调查此案件。

男子于昨夜晚上11时30分左右，在胞哥的陪同下前往中央警署自首，并向警方承认所散播的消息并不属实。

“ODY CHICA RITO”是为23岁的肯雅男子，在本市任职汽车维修员。警方充公男子的手机，同时也援引1998年通讯及多媒体法令第233条文对此案展开调查。

在社交网站传的沸沸腾腾的女子在新月路被奸杀的假新闻，目前已被撤下。男子今日也在其脸书上上传一张自己本身手拿在脸书上所上传的假消息印本，诚意向市民们道歉，同时表示该消息不属实，希望市民及网民们能不再因此恐慌本市的治安。