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維持16童生活費 福兒院需大眾捐款

发布于 February 1, 2017


（本报民都鲁31日讯）民都鲁卫理公会福儿院目前共有16名孩童，一直以来都是依靠大众给予的善款维生。
民都鲁卫理公会福儿院主任王女士接受《联合日报》记者访问时，表示该院刚刚从丹绒巴都旧址，搬到孩子们的“新家”，现在孩子们终于拥有自己的家，每个月减少了租金的开销。
王主任说，该院目前拥有16名孩童，13名男生，以及3名女生，最年幼是今年5岁，最年长是14岁。目前2名孩子在恩光幼稚园就读，10名在尚文公学，其余则是在民都鲁国中就读。
该院分为男生宿舍和女生宿舍，并由王主任和院长佳斯卡负责照顾，另聘请一名钟点清洁工人进行打扫清理的工作。王主任表示，照顾16名孩子不容易，因此目前也正在聘请照顾孩子的人手。
她说明，该院是在2014年7月在民都鲁省开始运作，她本身则是在2015年1月加入福儿院。
她指出，一直以来该院的开销都是民都鲁省善心人士做出的捐款，以及捐赠物资，其中包括文具、二手衣物等等维持孩子们的生活，她也感谢大众一直以来的支持。她也表示，目前适逢新春佳节前，更多民众捐献物资予该院。
询问该院每个月开销，她表示每个月的开销大约要1万5千左右，其中包括了孩子们的三餐、学生的学杂费、水电费等等。她也欢迎民众能够将二手尚能使用的文具、书本、衣服等等捐献给该院。该院也接受民众的捐款，以便维持该院的日常生活开销。

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