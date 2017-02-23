納稅人3月1起 可通過電子報稅

（古晋22日讯）大马内陆税收局披露，纳税人可于3月1日起通过电子报税(e-Filing)呈报E、BE、B、BT、P、M、MT及TF表格的2016年所得税。

纳税人也可通过智能手机和平板电脑下载Mobile Filing软件填写BE报税表。

电子报税和手机软件是大马内陆税收局提供的免费应用程式，让纳税人可以通过手机和平板电脑申报所得税。

这些应用程式也可在大马内陆税收局的官方网站www.hasil.gov.my获取。

大马内陆税收局促请纳税人在截止日期前申报所得税，以免因迟缴而被罚款。

若纳税人需亲自递交所得税申报表到大马内陆税收局，需注意以下不同申报类型的截止日期:

表格类型：截止日期

E(非注册公司雇主申报表)：2017年3月31日

BE(无商业收入个人所得税申报)：2017年4月30日

B(有商业收入个人所得税申报)：2017年6月30日

P(合伙生意申报表)：2017年6月30日

BT(专业人士个人所得税申报表)

M(非公民所得税申报表) BT、M、MT、TF的申报截止日期为2017年4月30日(无商业收入)及 2017年6月30日(有商业收入)

MT(非公民专业人士所得税申报表)

TF(社团所得税申报表)

而注册公司雇主必须在19367年所得税法令83(1B)条文下通过电子报税填写E所得税申报表。电子报税的寛限期可参考http://lampiran.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailBNCP_2017_2.pdf。

未曾使用电子报税的纳税人需向内陆税收局服务柜台索取密码。忘记电子报税密码的纳税人则可重置密码以获取新密码。该局亦通过电讯公司提供重置密码的服务，唯通过手机获取新密码的纳税人需缴付50仙。

然而，未曾向大马内陆税收局注册电邮地址和电机号码的纳税人则必须亲自到大马内陆税收局服务柜台获取临时密码，并且需携带身份证作为鉴定。

除了以上方式，大马内陆税收局不接受其他任何方式的密码重置。

大马内陆税收局也促请纳税人必须如实申报所得税。所有在2016年赚取的收入，如就业、补习班、商业、佣金、直销、租金、税收及其他在1967年所得税法令4及4A条文下的收入都必须申报。

所以豁免税务的支持文件都必须保存7年以作稽查和调查用途。大马内陆税收局将会根据1967年所得税法令展开执法工作。