納吉：與砂國陣取共識 取締豬毛刷行動喊停

首相纳吉在拿督沈桂贤等人的陪同下观赏灯笼制作比赛的成品展示。

（本报古晋9日讯）贸消部执法员以商家售卖怀疑使用猪毛制作的漆刷为由而展开的取缔行动需停止！

我国首相拿督斯里纳吉指出，他今日与砂国阵召开会议期间有被提起此事，并取得共识，认同该行动应该停止。经过讨论，他认同可采用特别标签著名那些有使用猪毛制作漆刷等产品，但不应该直接充公相关产品。他是今晚出席哥打巴达旺的十哩中华公学举行的“首相与民同庆丁酉年新春晚会”上致词时，如是指出。

“这是因为我们是同住在多元宗教的社会。”

他解释，国阵政府正是推崇中庸的政府，人们也不要支持不中庸的政府。

阿邦佐：阿賢要更落力服務

砂國陣矢奪實旦賓國席

（本报古晋9日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，在来届的国会选举中，砂拉越国阵将会尽全力的为国阵赢取29个国会议席，这当中包括了实旦宾国会议席。

他在今晚首相与民同庆丁酉年新春晚会上致词时这么表示，他也点名地方政府部长必须在实旦宾国席地区更努力的付出和服务。

他说，砂拉越是一个礼貌的州属，因此，礼尚往来的礼貌也非常懂得，一旦获得好的对待，也会给予回报。

他也说，既然拿督沈桂贤也说他是阿德南团队的新队长，那么这支球队也包含了副首长道格拉斯所担任的“射脚”角色，同时也少不了丹斯里占玛欣领导的人民党，当然还有人联党担任的后卫。

“沈桂贤医生的脚步很快，他能很好的担任后卫并进行回防的工作。”

他也对砂拉越在进行权力移交的过程中顺利进行表示欣慰，而他也能在优秀的阿德南团队中担任新的队长领导砂拉越前进。

另外，他也提到说关于1963年马来西亚协议对他和首相来说特别意义重大，因为是当年敦拉萨，也就是首相的父亲以及他的父亲敦奥本所签订的，在检讨这项协议中的工作落在了儿子的身上，这对于马来西亚和砂拉越来说是非常具有意义的。

“在过去的历任首相中，并没有人提起这件事情，而纳吉首相不只是聆听，而且会纠正所不对的事情。”

他表示，这项协议对砂拉越和沙巴拉说有着重要的代表性，因为砂拉越和沙巴和西马半岛是组成马来西亚的拍档，因此，应该受到公平合理的对待。他进一步说，他将会维持布城和砂拉越的友好关系来进一步商讨和争取1963年马来西亚协议。

另外，他也再次强调，他是第六任的首席部长，也是接棒已故阿德南的首席部长，因此将会延续已故阿德南为砂拉越所做的一切。

“虽然已故阿德南说再给他5年的时间，但是，上苍太爱他，所以先把他带走了，因此我将会以第六任首席部长的身份延续他的一切。”

他也承诺将会是一个全民的首席部长，砂拉越的首席部长，公平的发展砂拉越的每一个社群。

2000民眾迎接

納吉巡視聖安教堂工程

（本报古晋9日讯）我国首相拿督斯里纳吉今晚趁出席与十哩民众欢庆新春团拜活动之际，特受邀前往巡视毗邻新建中的聖安教堂工程。

首相纳吉于今晚于8时05分抵步，并于8时35离开，随即前往十哩中华公学参与新春活动。

大约有2千民众在聖安教堂等待及迎接首相的到来。

据悉，于2014年9月17日开始动工的聖安教堂占地6英亩，整个建筑经费约为1千800万令吉，不过至今只筹获1千万令吉，尚差800万令吉。

工程目前已完成80%。

沈桂賢對首相公開反映

取締豬毛刷非砂文化

（本报古晋9日讯）地方政府部长拿督沈桂贤对近日掀起的贸消部执法行动取缔油漆刷子事件表示遗憾，他认为，砂拉越是一个和谐的州属，这不是砂拉越的文化。

他表示，这样的行为引起了砂拉越社群不安，而他代表着华社，他希望能就此对首相反映人民对这事件的反应。

他是在今晚首相与民同庆丁酉年新春晚会上致辞时，对着我国首相拿督斯里纳吉公开表示对这起事件的看法。

较早时，他也提到说首相拿督斯里纳吉字2009年上任以来，探访砂拉越的次数多达60次一事表示，这足于证明了首相纳吉对砂拉越的关注和爱护。

他表示，已故阿德南已离开了我们，但是他所遗下的将会继续在新任首长的施政中延续下去，包括了53项利民政策。

“已故阿德南的团队下，现在阿德南有了接班人，就是新任的首长拿督阿玛阿邦佐哈里，他是我们的新队长（captain）。”

另外，他也提到说，在砂拉越公务员的比例中，他希望能有更多华裔代表。

他指出，在权力下放方面，也会继续的和联邦政府进行协商。

他也提到说，首相也在10哩地区走动，这也是基督徒的社区，在广大的甘榜区域内还缺少很多的路灯及待修水沟，他希望首相能协助地区上的人民获得这些基本建设。

“因为砂拉越是马来西亚最原始的4个拍档之一，不仅是国阵的定存州属，而既然是这个国家的拍档，就应该获得公平同等的对待。”

同时，他也提到说，10哩中公是一所拥有1千500名学生的华校，当中40%是土著，也包括了马来同胞，这显示了华校不只是教育华社，也有教无类地给予其他族群相同待遇。

他说，首相已拨款予砂拉越华小，包括了四小已拨出了150万令吉、味源港中公200万令吉，以及实打博小学50万令吉。

与此同时，沈桂贤也提到，首相与中国签订双边合作贸易能为马来西亚带来巨大的经济效应，他希望相关的商贸活动也能在砂拉越进行，这由首相和中国签订的贸易协定，一定能为砂拉越带来繁荣发展。