納吉：各具意義 華巫英三語缺一不可

纳吉（右5）赠送纪念品给四小新校舍承建商利安集团号东陈悦枝。

（本报古晋9日讯）首相拿督斯里纳吉以本身过去至今对华校友好的举动，向华社阐述本身对华小的拥护。

他说，本身不并把投资教育视为一项开销，而是一项投资，并坚信对教育的注重在任何情况下都应比其他事务更为优先。

“我们作为政府，必须继续投放努力在追求品质教育上和健全人格建立上，我们要的不仅仅有出色学术表现的下一代，更要求他们有正确的价值观。我对教育的注重可以在《国家财政预算案》中教育拨款的分配看到。今年，我在《国家财政预算案》中便拨款5千万令吉给全国华校，这还不包括我走访全国各地收到争取拨款‘情书’，并根据要求酌情额外拨出的款项。”

纳吉表示，本身在担任教育部长时在行事上尽可能公平对待各个社群，他更在担任教育部长期间把阐明教育部长有权把华小变成国小的教育法令条文21（2）撤销。

“我成为首相后也介入解决华校师资短缺问题，还确保在《国家教育大蓝图》下继续保留华小和淡小。”

他直言，厦门大学在西马开设分校也是令其感到雀跃的一件事情，因为那是中国首个大学在中国境外设立第一间分校。

“我了解各族人民都注重教育，特别是华社。因为教育的熏陶和有机会获得品质教育可以帮助一个人取得进步，而越早开始接受教育将对个人越好。”

纳吉今日主持古晋中华小学第四校新校舍落成典礼，在会上致辞时也表达了对该校新校舍之高水准的钦佩，并指本身也很希望所有学校都有这种水准的礼堂。

“四小新校舍的建成，是政府与地方社会良好合作的实例，我拨款150万令吉、首长拿督阿玛阿邦佐哈里拨款80万令吉、承包商捐款超过130万令吉，说明了政府只要与地方社会缔结强大的伙伴关系，4个月内建好新校舍不是一个梦。”

另一方面，他承认，今天的世界已经不同，要与世界接轨就要有沟通能力；要具有沟通能力，就得要掌握数种语言。

“要与世界连接，就要懂晓国际语言～英语、要接触世界最大经济体～中国，就要掌握中文，马来文则代表了国家身份，及与其他民族融合的桥梁。”

纳吉以幼子季平为例，指本身鼓励季平学习中文，如今的季平已能说出一口流利中文，且在北京受到欢迎。

在致辞时，纳吉不忘使用中文句子“一个马来西亚好！、你好吗？”等向在场者问好。