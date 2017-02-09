米諾斯：丹絨拿督選民 拒絕反對黨候選人

（本报古晋8日讯）土保党宣传主任拿督彼得米诺斯表示，经过他数日来在丹绒拿督选区的访问发现，当地的选民并不欢迎两名来自革新党和新达雅党的候选人。

他说，对当地的选民而言，2名反对党候选人是完全陌生，而且只是来作乱的候选人。

他认为，当地的选民仍然想念及尊重前首长阿德南，并希望继续由土保党候选人，即阿德南的遗孀拿督阿玛查米拉担任丹绒拿督的人民代议士。

彼得米诺斯表示，新达雅党的候选人雷博森只是为了扰乱而参与选战，是时候让选民拒绝这类候选人。因为在民主制度下大家并不能拒绝任何人参选。

他有信心，土保党仍在捍卫这个国阵的堡垒选区，让查米拉轻骑过关。

他说，根据过去的州选显示，国阵在丹绒拿督选区仍有大优势，而过去的成绩会在这次的补选一再重演。反对党应看清这个政治现实。

对于新达雅党在选战中挑起达雅人的权益课题，他认为土保党无须与他争辩，因为国阵将会继续过去，为丹绒拿督和砂州整体做到最好的政策。这是不容否认的事实。

他说，国阵政府着重于乡村发展，发出地契给土著习俗地、解决土著习俗地的问题等关于达雅人权益的事项。

他也质问新达雅党候选人，在高喊捍卫达雅人权益的口号中，该党又为达雅人权益做了什么。

他认为，喊口号又何其容易，落实政策和解决问题才是正确的做法。