符祥威社區領袖要求下 商業中心垃圾獲清理

（古晋23日讯）南市市政局公共卫生单位昨日在人联党朋岭支部青年团秘书符祥威及社区领袖的要求下，派员协助清理肯雅兰商业中心被烧毁店屋的垃圾，以免成为蚊虫滋生的场所。

等祥威、本固鲁陈兴枝、南市市议员吴芝辉和宋开强等人于昨日早上前往肯雅兰商业中心勘察之前被火烧毁的某家店面，并且要排南市公共卫生局提供大型垃圾桶以协助清理被燃烧的废物。

符祥威感谢南市市议员的协助和南市公共卫生局在接获他的要求后就第一时间安排大型垃圾桶以方便业主清理该火烧残留的废物和污迹以便照顾卫生和避免斑蚊滋长，以便更有效杜绝骨痛热症的发生。

同时，符祥威一行人也拜访斑蚊症患者的家属以表示慰问。

过后，符祥威也走访肯雅兰菜市场和小贩们互相交流并聆听他们的民生问题和意见。经过交流后，小贩们也要求符祥威代他们向南市市政局反映并希望能够将菜市场重新粉刷和安装新的风扇。

因为目前有多个风扇已陈旧或太小，造成二楼的美食中心不通风和闷热，而且肯雅兰菜市场也多年未上新漆和进行粉刷。

符祥威也答应小贩们会尽力帮他们把有关事项转达给南市，并希望南市可以尽快的在肯雅兰菜市场进行粉刷油上新漆以涣然一新。