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空氣污染沒解決就罰款 歐洲接歐盟最後通牒

发布于 February 21, 2017


（伦敦20日综合电）欧洲委员会向英国等5个成员国发出警告，若他们的空气污染问题在两个月内没有获得改善，欧盟将采取法律行动，对它们施加巨额罚款。据了解，有关污染的主要根源是柴油车排放的废气。
根据联合早报指出，自2010年起，英国就一直无法达到欧盟的空气质量标准。英国最高法院去年11月裁定，政府没有采取行动应对空气污染属违法，但踏入2017年才5天，该国的二氧化氮排放量就超过一整年的合法排放量，伦敦上个月的烟霾情况甚至比中国北京更严重。
43岁的国际援助人员凯里在伦敦住了6年，每年冬季都会咳嗽不止。凯里原本担心自己感染肺结核，但经诊断后发现是哮喘。她表示，家族里没有哮喘病史，会患病的唯一可能导因就是，她长期生活在空气污染的环境中。
环保组织“ 地球之友”成员贝茨说：“欧盟得通过法律行动来让英国政府解决全国各地的空气污染问题，令人感到可耻……空气污染导致每年有数以万计的人过早死亡，并且危害一代儿童的健康。”
根据欧盟的数据，欧盟范围内每年有逾40万人因为空气污染而早死，是交通意外死亡数字的近三倍，而主凶是车辆排放的二氧化氮。欧洲委员会建议成员国削减交通流量、改用电动车及减少柴油排放量。
在90年代，因有实验室测试结果指柴油车有助于减少有害气体的排放及应对气候变化，英国政府开始提供税务津贴鼓励民众转用柴油车。然而，英国交通部的一项研究报告却发现，柴油车在真正行驶时所排放的有毒气体是测试中的五倍。
德国汽车制造商福士伟根（也称大众汽车）在2015年爆出在柴油车安装欺骗软件，以隐瞒有毒气体排放量超标的丑闻后，也显示柴油并非之前想象的环保。
伦敦市长萨迪克汗一再呼吁政府采取行动解决空气污染问题，特别是伦敦在1月23日首次发出空气污染警告，要求家长让孩子留在室内后。
萨迪克汗上周五宣布，将于10月在伦敦市中心实施一项措施，要制造污染的车辆缴交一天12美元（约马币53.41令吉）的污染税。他也计划于2019年将伦敦的低排放区扩大至整个城市，凡是会造成空气严重污染的车辆进入，就必须支付一天15美元（约马币66.76令吉）的费用。
同时，萨迪克汗计划在伦敦各地规划12个低排放巴士区，只让混合动力或电力巴士通行。伦敦市政府也鼓励民众多以脚踏车代步。此外，萨迪克汗已要求政府拨款5亿英镑（约马币27.6亿令吉）成立国家基金，协助驾车人士转用洁净能源驱动的车子。
除了英国，德国、法国、意大利和西班牙也接获最后通牒。不过一旦脱离欧盟，英国就不必遵循欧洲法院规定的空气质量标准和裁决。非盈利组织和金融机构都担心，英国的空气素质和环保问题会因此恶化。

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