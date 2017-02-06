積極推動砂中醫藥研究 藥商受促與華同行交流

（本报诗巫5日讯）诗巫药商公会主席邱昌源呼吁会员们，可以利用丰富的医疗经验和与中国同行的广泛联系，积极为推动砂拉越在中医药研究与开发领域的合作做出新贡献。

他指出，砂拉越作为世界三大热带雨林之一，拥有众多的药用和保健植物，其中不乏在世界上非常著名的药用植物，中国与砂拉越在中医药合作方面历史悠久，潜力无限。

他表示，中医药是具有完整的理论体系和确切的临床疗效的医学科学，历经数千年而不衰，如今它与现代医学共同承担着我国人民的医疗卫生保健任务。

他也指出，中医药拥有它的特色与优势，包括天人合一的整体观念、未病先防的保健养生理念、个性化的辨证论治、求衡性的防治原则、人性化的治疗方法、多样化的干预手段、天然化的用药取向等，为民众健康服务，将有利於人与自然的和谐发展。

邱昌源在该会主办的第卅二届理事就职典礼暨2017丁酉年新春联欢晚会上致辞时，表明承蒙会员们的支持与厚爱，再次推选他担任主席。

他表明本身才疏学浅，能力有限，阅历和经验更是不足，衷心希望全体名誉主席、理事及会员们在未来的两年中，继续给予他最大的协助、支持和鼓励。

他也表明愿意全心的投入，努力学习，希望在彼此的共识与砌磋中，以过去一贯服务和参与社会的传统，作为大家今后共同努力的方向。

“回首过去的日子，在大家的同心合作与鼓励关怀之下，我们已经迈出了稳健的步伐，也为同业们做出了一定的贡献。”

他表示，一个组织的成功，是需要靠集体的力量和智慧来订定各自的工作目标与计画，并且还要以更大的信心去展现组织前瞻性的一面。

“我们应该以行动代替许多空洞的口号，我们应该用我们的真诚和热心，为我们的团体注入新的元素，开创新的局面。我们应该从新的视野、新的角度、新的经验，拟订现代人应有的社团经营理念。”

在新的一年里，邱昌源希望该会全体同仁继续秉持坚韧不拔的精神，紧密团结在公会的旗帜下，并以积极乐观和勤奋努力的态度，面对眼前的种种困难与挑战，引领中药业迈向更大的发展。

他也希望本地药商能够继续发扬传统医药的优势，加强和提升本身的专业水准，在竞争激烈的医药领域中站稳脚步，同时为广大民众提供最优质和可靠的服务。