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移民禁令上訴案 法官：是否歧視穆斯林

发布于 February 9, 2017


（美国华盛顿8日综合电）美国第九巡回上诉法院法官就美国总统特朗普的移民入境禁令是否涉及歧视穆斯林，提出质疑。
特朗普上任后发布行政命令，暂时禁止来自7个主要穆斯林国家的所有难民和访客入境美国，但该行政令上周被联邦地方法院下令暂缓执行。
法官理查德·克里夫顿质疑，如果该行政令只影响全球15%的穆斯林，是否构成歧视。
克里夫顿是负责这起诉讼案的联邦第九巡回上诉法院的三名法官之一。预料法院将在本周会有裁决结果。
不管联邦第九巡回上诉法院如何裁决，败诉一方一般会上诉，将官司打到联邦最高法院。
美国司法部此前向联邦第九巡回上诉法院提出上诉，要求上诉法院法官立即恢复禁令。
在听证中，政府律师奥格斯特·弗兰特基表示，国会已授权总统控制谁可以入境美国。
当被问及受移民禁令影响的7个国家对美国构成威胁的证据时，弗兰特基表示，一些在美国的索马里人与索马里青年党组织有牵连。
后来，代表华盛顿州的律师对法院表示，暂缓执行这项行政命令并未损害美国政府。
华盛顿州律师诺亚·普赛尔表示，禁令使华盛顿州数以千计居民受到影响，有学生在前往华盛顿的途中受到耽搁，而有些人也无法出国探望亲人。
听证会最后几分钟集中在移民禁令是否构成针对穆斯林的封锁，因为这样做将是违宪的。
美国司法部星期一晚上发表一份15页的简报说，行政命令“在宗教方面是中立的”。
但周二在法庭上，普赛尔引用了特朗普在竞选期间关于禁止穆斯林入境美国的言论。
普赛尔还指出，总统的顾问之一朱利亚尼曾表示，他被要求提出一个办法，使穆斯林禁令合法。
克利夫顿法官说，禁令只涵盖七个国家，基于恐怖威胁，它们被奥巴马政府和国会确定为签证应受限的国家。
他问道：“你是否断言上届政府和国会的决定有宗教动机？”
普赛尔表示否认，但他称，特朗普总统要求彻底禁止这7个国家公民入境美国，虽然这非是个完全的禁令，但却具有歧视性。

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