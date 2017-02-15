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福州助理註冊官前 9對情侶 拉天窗

发布于 February 15, 2017
新人谢必堃（右4）及林慧霞（左3）与双方家人喜乐合摄。
新人谢必堃（右4）及林慧霞（左3）与双方家人喜乐合摄。


（本报诗巫14日讯）今天是2月14日西洋情人节，有不少情侣特地选在这一天注册结婚。今天单单在诗巫福州公会，就有9对情侣趁着这个难得的纪念日，在该会婚姻助理注册官郑作瑞及郭金斌的主持下注册成为夫妻。
今天是情人节，互生好感的恋人可借着这个浪漫的日子向对方表白，邀请共度第一个情人节；热恋期的情人，当然会投资心思与金钱来隆重庆祝这重要的日子；新婚夫妻或老夫老妻也不落年轻人后头，送一束玫瑰花给老婆大人，安排一顿烛光晚餐，让彼此的感情可以历久弥新。
新人谢必堃及林慧霞受访时表示，因为太太喜欢这个浪漫的2月14日情人节，而且每个女生都喜欢这一天，所以就配合她选在这一天注册结婚。
汽车销售员谢必堃分享爱情经历时表示，2010年他刚中学毕业时，就在德大商场工作，而太太也在该商场打工，于是就在机缘巧合之下认识了对方。后来，他决定到古晋求学，而女友也毅然决定跟他到古晋读书，就这样经历了7年的爱情长跑。
谢必堃分享对爱情的体验时说，这7年来，他学习到即使女生有时情绪化，也要学习忍耐及包容，一个男人就该做到不要让女人流泪。女人结婚成为男人的另一半，就是真正陪伴人生一辈子的人，所以必须要疼爱她，爱护她。
护士林慧霞表示，她下定决心嫁给谢必堃，是因为他是一个很风趣幽默的男人，让她每天的生活不会乏味无趣。两个人在一起，包容心很重要，两个人沟通之后得出一个结论，不能够自己一个人非常主观的认为“一就是一”。她认为两个人长期相处，沟通与容忍是最重要的。她欣赏先生的忍耐度很大，而且很谦让，这是很大的优点。
谢必堃表示，“慧霞做过最让我感动的事是，她因为我要去古晋求学，而她也毅然跟随我去到猫城读书，这需要很大的勇气。幸好没有决定错误，哈哈”。
林慧霞表示，当他们刚交往数个月，处于热恋阶段的情侣都想要天天在一起，如果分开两地，那感情就比较难维持，加上刚好她要念的科系也要到古晋去，所以就这样决定了。
谢必堃表示，他们今天都感到很开心，同时也多了一份责任，因为他必须答应太太的父母将她养得白白胖胖的。他们计划在今年尾结婚，这是他们两个人按着计划一步一步实践的美好事情。

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