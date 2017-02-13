首页 娱乐新闻 神秘人轟揮霍不孝4罪名 陸元琪扛養兒重任淚崩

神秘人轟揮霍不孝4罪名 陸元琪扛養兒重任淚崩

发布于 February 13, 2017
陆元琪讲到伤心处低头拭泪。
陆元琪讲到伤心处低头拭泪。


陆元琪去年跟“小胖”袁惟仁结束14年婚姻，日前接受《苹果》专访，透露离婚后遭到不少酸民攻击，更有署名“妮可”的网友，在她脸书粉丝页钜细靡遗爆她4大罪状──“对公婆不理不睬”、“花费无度”、“老公提离婚就以自杀要胁”、“在老公面临困难时就提离婚”，让她气得反驳“全都不是事实”，袁惟仁也亲笔力挺“她是我生命中很重要的女人，这些家务事是我们自己的事，不需要不相干的人去评论”。而因前夫无法支付生活费，她也展开代购、参加录影等3项自救法赚钱养小孩。
陆元琪除了讲到刚付完2个小孩共约2.15万令吉的学费，因难以承受的压力激动到落泪外，其余时刻都显得坚强乐观，对于袁惟仁因经济危机无法支付生活费，她说：“他没法照顾小孩，我不能逼他，他去救他自己，我也要救我自己。”

小胖“很重要的女人”挺前妻
而袁惟仁在知道前妻遭到网友攻击，也亲手写信，由经纪人po在陆元琪脸书上，“请大家给小琪一点空间，她是我生命中很重要的女人，她很努力地在过生活，请不要再打扰她了，我很心疼她”。这对离婚夫妻为了谋生，在某方面已产生共识，往前走不往后看了。

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