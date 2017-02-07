社團領導受促做出改變 以新點子引年輕人入會

左1至4为大会主席刘汮桦、总赞助人甲必丹罗明华、主宾诗巫省长许赞麒、名誉顾问暨华团会长江贤钦。

（本报诗巫6日讯）主宾诗巫省长许赞麒表示，在这讲求时代潮流与科技资讯时代，社团领导层应作出改变，以创新的点子及活动来吸引年轻人踏入公会。

诗巫省长许赞麒是于诗巫客家公会与诗巫客家慈善社联办的2017丁酉年新春联欢晚宴上，致辞时这么表示。活动筹委会主席为邓輄龙，总赞助人为甲必丹罗明华。

许赞麒表示，19世纪末期有大量中国移民漂洋过海南来东南亚各地垦荒，谋求另一片生活天地。当时为了将华人移民凝聚起来，提供他们衣食住行，解决谋生就业的问题，在异地彼此关照，促使了各个籍贯的乡属组织应运而生。

他说，同样的，在诗巫也有各种公会在20世纪也在本地开始陆续而生。这些公会主要以地缘和血缘来划分。血缘性公会或称姓氏公会；地缘性公会或称乡属公会，是按照地域分类，分为福州、兴化、广东、海南、漳泉、潮州及客家七大乡属公会。

“据我了解，诗巫客家公会自1946年筹备创会至今将近52年。蒙客家先贤先辈热心奔走，艰苦经营。加上历届理事们同心合力，携手并肩，鼎力支持，始有今日。小弟深感荣幸能够和各位客家乡亲们齐聚一堂，同欢共庆这个新春联欢晚宴。”

他说，大家可察觉到乡属公会由起初的小组织发展到今天，组织规模完善，会务也都稳健地发展。今天，乡属公会不仅延续当初主要为照顾乡亲福利的目的，也为移民后代保留了丰富的中华优秀传统文化，所以乡属公会已逐步转变成维护与弘扬华族传统文化的组织。

他表示，乡属公会是先辈们辛辛苦苦创建遗留下来的地缘性组织，里面充满了先辈们血汗和泪水，所以身为后辈与接班人，我们应该要努力经营会务。透过各种活动来勉励后代子孙不要忘本，而要感恩怀德，立德立功，光宗耀祖。这是中华文化的传统美德，也正因为这种美德，华族才有五千年的光荣历史，才能遍布于世界各地。

他指出，有鉴于现时局势瞬间万变的全球化时代，公会应该积极并正面的面对未来的挑战。随着社会的发展自我调整、更新，以期找到更完善的生存与发展空间。乡属公会除了联系与造福乡亲，传承及发扬中华传统文化，也必须提高公会的格局，突破乡亲的藩篱，走进社会，关心时事。

他说，现在的人类已迈进一个国际村，无国界的崭新时代，因此大家不应该再把自己限制在狭隘思想的框框里，社会上有许多课题值得我们去关心，如国民团结课题、环保、保健、社会福利、公民意识、政治等课题，与我们息息相关的。“公会正是我们的平台，我们应该善用它，为社会与国家做出贡献。”

许赞麒表示，今天有许多年轻人对社会事务漠不关心。“我想这也不能都怪罪年轻人。在这讲求时代潮流与科技资讯时代，社团领导层应该作出改变，以创新的点子及活动，来吸引年轻人踏入公会。”

许赞麒也借此机会呼吁尚未加入乡属公会的年轻人，踊跃的加入属于自己本身籍贯的乡属公会。透过参与公会，在领导与组织能力，社会服务与团队精神上来提升并充实自己，预备当国家社会的接班人。

他也相信只要理事们同心协力，真心付出把公会带领上正确的轨道，为乡亲谋取福利及传承文化，越来越多的乡亲便会百鸟归巢般加入乡属大家庭，来壮大乡属公会的队伍，加强力量，进一步推动会务。