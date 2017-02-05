確定查米拉為絕佳人選 遺孀代夫出征非國陣政策

副首相阿末扎希（右2）抵达提名中心给查米拉打气，成为媒体摄影焦点。左起为阿旺登雅与首长阿邦佐。

（本报古晋4日讯）副首相拿督斯里阿末扎希表示，遗孀代夫出征补选并不是国阵选将的要诀，更不是国阵必然的政策，在丹绒拿督区补选中查米拉代夫出征，其实是经过国阵深入研究后，认定她是最佳人选才推举她上阵。

“这不是一项（国阵的）趋势，也不是一个政策。我们有做出研究，结论是查米拉是绝佳人选。”

阿末扎希是今早现身丹绒拿督区补选提名中心给国阵候选人查米拉打气，并在提名中心外召开新闻发布会时，被问及国阵过去数个补选都是遗孀代夫出征，而是否已成国阵必然的趋势时，如是表示。

不过，他也不否认国阵是为了要提升女性代表而选择让查米拉出征补选的说法。

此外，阿末扎希也表示，国阵提出让拿督查米拉作为补选候选人，可由她继承前首长阿德南的遗志。

“我们相信丹绒拿督选民将会继续支持国阵，在新首长阿邦佐哈里的领导下，所有阿德南生前所作出的誓言将会获继承，任何未完成的计划都会落实。”

他也表示有信心查米拉能够获胜，尽管面对另外二名候选人的角逐，但相信国阵大军，包括获得联邦政府及沙巴政府的协助，国阵将获得更全面的配合，作出更好的服务。

他说，他身为全国国阵署理主席，通常都会受委给予国阵推举的候选人全力支持。

对于本次补选出现竞争角逐，他表示这充分显示我国乃民主制度国家，不能阻止任何人参选。