確保為獨中董聯會創收入 首長再覓具經濟價值地

人联党主席拿督沈桂贤（左）与联民党主席拿督斯里黄顺舸（右2）礼貌握手问好。

（本报古晋19日讯）首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里披露，他已指示土地与测量局为砂拉越独中董事联合会鉴定一片更具有经济价值的土地，让独中董联会可落实以地养校的计划。

他说，身为全民首长，他将会协助华文学校的发展，不过砂州并不需要立法以常年拨款给独中，而是寻找一个为华校带来常年收入的方案。

他指出，砂拉越独中董联会已传达了在此前获得的一片2千公顷土地不具经济价值，所以政府将会转换另一片土地给该会。

“我已指示土地与测量局找一片最好的土地给砂拉越独中董联会，让他们能为砂州的华校创造收入。”

阿邦佐哈里是于今晚在晋汉连省华总春宴及38周年几年晚宴上，如是指出。

他认为，砂拉越州政府可以用更具有创意的方式为华小拨款。

此外，他表示，砂拉越州政府拥有强大且团结的团队，因此能在昨日的丹绒拿督补选中取得辉煌的胜利，令首相纳吉深表惊叹。

他相信，唯有砂州人民给与州政府强大的支持，联邦政府才能重视砂州的要求，包括将1963年马来西亚契约中砂州侵蚀的权益归还给砂拉越，将有关领域的权力从联邦转移到州政府。

他说，目前的砂州与联邦政府在自主权协商方面已进入财政事项，唯有让砂州政府取得财政方面的权力，砂拉越才能进一步加强本州的经济政策与平台。

他指出，砂拉越的经济领域必须从现有的传统经济转型为高收入经济。这意味着砂拉越必须加强数码建设当地投资，使砂拉越经济多元化，并与世界经济接轨。

他表示，他在接任首长职位后已组成金融与经济策划部，着重在砂州的策略计划。他希望在未来6个月能规划出加强砂州经济的计划。

促進砂與中國互利合作

付吉軍籲首長續挺華團

（本报古晋19日讯）中国驻古晋总领事付吉军殷切希望新任砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里和砂州政府继续大力支持华团、华商和华校在促进砂州经济社会发展和开展与中国在各领域交流与合作方面的巨大作用，为建设更加繁荣富强的砂州及促进砂州与中国的互利合作方面做出更大贡献。

他表示非常赞赏和感谢阿邦佐哈里坚定支持并延续前任首长已故阿德南的政策，包括承认独中文凭、允许独中毕业生报考砂州公务员以及增加对华校的拨款等。从他担任新首长不久就宣布会在今年拨款600万充作华校拨款，以及抽空见证了砂州旅游部与中国四家企业签署联合开发旅游资源的备忘录举动，就可看出阿邦佐哈里为人务实高效及所采取雷厉风行对华社、华商和华校大力支持的作风，值得令人钦佩。

当然，对于已故前任首长阿德南的贡献，付吉军也不忘借着出席晋汉连省华人社团总会2017年庆新春暨卅八周年会庆晚宴的平台再次对他的不幸逝世表示哀悼，并坦言将始终铭记他对华人群体福祉和华文教育的重视，及感谢他一生为促进中沙友好合作做出的巨大贡献。

另一方面，他说六百多年前中国航海家郑和七下西洋，开拓了中国与亚非国家商贸交往的海上丝绸之路，为两国的友好交往历史留下浓墨重彩的一笔。

“当时的中国是世界上最强大的国家，但郑和带来的不是枪炮和掠夺，而是丝绸、茶叶和瓷器，是贸易和机遇。互通有无、和平合作的郑和精神至今仍是两国共同建设“一带一路”的指南。

”

令人高兴的是，付吉军表示由中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议，也得到了包括砂州在内的马来西亚各州的积极响应和参与，为双方互利合作开拓了新空间，注入了新活力。

“2016年，中马双边贸易额达到1千亿美元，中国连续8年保持马来西亚最大贸易伙伴国地位。双方相互投资额超过100亿美元。双边贸易和投资的增长新增了就业，提升了包括棕榈油在内的大宗商品价格，为双方成千上万的人民带来实实在在的利益。在倡议秉持共商、共建、共享的合作理念，拓展了沿线国家市场规模，给企业和个人提供了更大舞台，为增进中马民众福祉提供了新机遇。我们期待和砂州人民携手共进，将“一带一路”倡议与砂州发展战略对接，推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，在深化合作中实现共同发展。”