確保泛婆大道工資快發出 工部聯邦探討加快程序

中小型企业银行集团董事经理拿督莫哈末拉吉夫（左）赠送纪念品予主宾工程部长拿督斯里法迪拉（右）。

（本报古晋7日讯）工程部长拿督斯里法迪拉表示，其部门将与联邦财政部探讨如何加快程序，以便缩减批准发出工程资金的程序，确保让泛婆大道工程的工资能够更快发出，让工程顺利进行。

他称，目前，泛婆大道的工程资金延缓发出长达4个月，他认为延缓2个月仍属可接受范围。因此，他表示将寻求加快资金发放的程序。

他说，任何程序需要经过审核，尤其是上述耗资庞大，而且是动用人民公款的工程，更需谨慎处理。

他说，发放程序已经有技术委员会处理及审核，而且包括估价师、工程师等多个单位需要审核。

他说，工程资金的发放应加快，至少不应过于迟缓，因为太迟可能会对工程承包商造成负担，最后会导致成本加重，以为工程延缓也会导致成本提高，最后更影响导致工程延迟完工，而政府也可能必须吸纳加重的成本。

他表示，其实泛婆大道工程的拨款已经获得，包括政府已经准备了50亿的拨款，其余拨款则来自其他方面，只是需要时间审核批准发出与工程承包商。

因此，他表示，对于上述大型工程稍微延迟发放工程资金，其实是已经可以预见的现象。

法迪拉是今早出席由中小型企业银行举办的泛婆大道工程汇报会活动期间受访时，如是指出。

另外，至于第二期泛婆大道工程，他形容第二期细节也正着手处理中，包括与汶莱方面进行洽商，而第二期工程包括林梦及老越路段。

与此同时，他也指出，西连通往打毕禄路段并未归纳为泛婆大道一部分，目前也正探讨是否能提升该路段，因为该路段是通往印尼坤甸，若能提升便有助提升地区上及两地的经济往来，开创砂拉越与加里曼丹的更多机会。