砂關稅局去年破2走私案 截36貨櫃起383萬元物品

马来西亚关税局副总监拿督帕迪（右3）于昨早的新闻发布会上，宣布砂拉越关税局于去年10月26日及11月8日成功破获2宗大型走私案，拦截36个货柜并起获价值约383万令吉的走私酒、米与重型车辆轮胎。

（本报诗巫15日讯）马来西亚关税局副总监拿督帕迪表示，砂拉越关税局于去年10月26日及11月8日成功破获2宗大型走私案，拦截36个货柜并起获价值约383万令吉的走私酒、米与重型车辆轮胎。

他指出，大马关税局诗巫分局执法队伍于去年10月26日在拉让海港局拦截9个货柜，并于11月8日再次拦截27个货柜，总共拦截36个货柜，因被嫌疑为从国外进口违禁品。

他指出，在所有的货柜中，有25个货柜塞满白米，总重量为65万3千850公斤，估计市值183万零780令吉；4个货柜为啤酒，估计市值88万3千319令吉27仙；余下的7个货柜则为轮胎，估计市值达112万4千936令吉82仙。

他续说，在货物的清单上，白米是注明五金，轮胎是注明二手机械，而啤酒则是注明混合杂货。

帕迪也表示，这些物品是在1967年关税局法令第114条文下被充公，即非法进口，这些物品市价约为383万9千零36令吉69仙。

他补充说，白米是在2012年关税指令下，禁止进口的的物品，除非拥有农业与农基工业部发出的进口准证，至于啤酒，则是需要有大马关税局总监发出的准证。

他也指出，至今为止，当局仍未展开逮捕行动，该案件仍在1967年关税局法令下调查。他说，一旦罪成，首次犯罪将面对不少过10倍及不超过20倍关税的罚款或监禁不超过3年或两者兼施，若是犯罪第二次或以上，将面对不少过20倍及不超过40倍关税罚款或监禁不超过5年或两者兼施。

因此，帕迪呼吁民众提供任何有关走私活动的资讯予临近的关税局，或是拨打1-300-888-500，当局将会保密提供者的资料。

他也补充到，这些被取缔的走私品是从新加坡转运进来，白米则是从泰国与越南运进来。他续说，在调查结束后，白米将卖给稻米局或稻米局批准售卖的业者，而啤酒只能透过投标的方式卖给出口商，不能够在本地售卖，如果不能够出口，则将会销毁。