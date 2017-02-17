砂地方議會 逾400空缺待填補

（本报古晋16日讯）地方政府部长拿督沈桂贤披露，为了全面提高州内地方政府的效率，砂州地方议会仍有逾400个空缺待填补。

他表示，他将于来临的周一会见公共服务理事会主席，要求为砂州地方议会增聘人手。而截至目前，其部门已向公共服务理事会提呈近200多个空缺申请。

他说，由于州内的地方政府纷纷要求增添人手，因此其部门将在这方面给予协助，以确保能提高地方议会的效率。

沈桂贤是于今日在新任地方议员讲座会及砂拉越地方议员指南推介礼上，如是指出。

“因为你们说缺乏人手，所以我会给你们′子弹′，但若你们还是无法做好工作，那我们就要追究了。”

此外，他也针对交通的事宜与交通部长拿督斯里寥中莱对话，并获得廖中莱首肯在每个市议会应设有交通监督员的职位。

有鉴于此，他促请各地方议会设立交通监督员的职位，以便能开始增聘这方面的职员。

他提醒新任的地方议员，必须了解自己的主要任务，除了关注民生问题，更必须协助地方政府部草拟政策，以便能通过政策去改善人民的问题。

他警告说，地方政府部不会容许睡觉地方议员，所以所有被委任的地方议员必须尽责做好自己的工作，确保人民的问题得以在地方议会的阶层就获得解决。

他指出，地方政府是砂州政府的机器之一，在达致世界级的民事服务目标中，地方议会必须拥有高效率的服务传递团队。

他认为，砂拉越的进步与繁荣只有通过接近人民最前线的地方议会，动员发挥影响力，与人民沟通及共同迈向政府拟定的目标。

他说，地方议会的议员和职员也必须秉持州政府最重视的诚信态度，以确保地方议会的运作具有透明度和公信力。