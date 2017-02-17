石油博物館常年損壞不修 陳長鋒建議暫關閉

与工作人员了解最新发展-“没有任何消息”

（美里16日讯）美里石油博物馆设备常年损坏不修，闷热潮味，而且每况愈下，埔奕州议员陈长鋒建议暂时关闭博物馆不开放，直到政府有能力修理及改进此博物馆，才开放给公众及游客参观。

美里石油博物馆成立至今已经有十二年了，它是我们石油城引以为傲的历史展览。很遗憾的，今日的石油博物馆已经成为了美里人民的耻辱。除了设备破损外，展览也不操作，更糟糕的是博物馆内已经有一年没有空调服务了。

陈长鋒表示如此的观光地点又如何吸引游客呢？现况不但不能留给游客好影响，而且还会是一个反效果，给游客留下一个“破坏的美里”印象，所以他建议暂时关闭石油博物馆。

陈长锋谴责拿督李景胜本身乃是旅游部助理部长，一边大费金钱推销美里旅游业，却无法尽快及完善的处理这个丢脸的旅游胜地。

政府及市政局若要真心的要把美里成为旅游城，必须先注重这些基本设施，才能够吸引更多的游客，让游客回家后为美里做宣传，那游客就可以源源不断而来，事半功倍。

另一方面，陈长锋认为，去外国长期的利用包专机载游客固然是好，但砂州政府及美里市政局何不先向国内及邻国推销美里及北砂，等学取经验后，再向世界进軍也不迟。