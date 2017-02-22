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眾人情緒高昂期待正式演出 國慶集會週四登場

发布于 February 22, 2017
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（本报斯市21日讯）参与第三十三届国庆日大集会的近万名各阶层人士，今日顺利完成一场完整的带妆总彩排，带着满满信心迎向2日后的正式庆典。
彩排结束后，众参与者在现场高声欢呼，情绪高昂，除了为彩排的成功而欢呼，更迫不及待正式庆典的到来。
经历前两次彩排，今日的总彩排更见行云流水，尤其是长达约15分钟的操场表演，一气呵成，展现了6千833名表演者之间精准的配合，在表演期间不断变换，组织不同的图案
基于本次为带妆彩排，众多参与本次聚会者今日悉数换上集会时的正式服装进行彩排，让现场展现出缤纷、协调且炫目的色彩。
也是第三十三届国庆日最高庆委会主席的文青体育部长丕显哈尔比与汶莱警察总监拿督查米与武装部队司令丕显拿督莫哈末达威等诸多最高庆委会成员与文青体育部常任秘书等，也都出席监督本日的彩排活动。
本次的完整彩排活动，涉及了所有当天所有环节。众多来自各方的摄影师今日也到现场熟悉整个活动流程。
今日彩排活动也是本次国庆集会庆典最后一次彩排，明日所有参与彩排的各个政府、私人公司、非政府组织与学生等，将休息一日，为23日正式活动充电，以最佳状况参与当天活动。

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