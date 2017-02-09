真心想發展倫樂 林德豐籲力挺查米拉

伦乐华社全力支持查米拉当选。

（本报古晋8日讯）伦乐县华社感念前首长已故拿督巴丁宜阿德南在担任丹绒拿督选区州议员时，为当地社会带来许多发展计划，因此当地逾一成的华裔选民将全力支持阿德南的遗孀即候选人拿督阿玛查米拉。

伦乐县甲必丹林德丰表示，当阿德南还是丹绒拿督区人民代议士时，伦乐地区有许多的发展计划，如学校、宗教场所、道路、电流供应及其他等等。

他说，查米拉当时也经常伴随阿德南拜访选区，所以她非常清楚阿德南在伦乐地区推行了那一些发展计划。

“而且，我们清楚知道查米拉也像阿德南一样，真心想要发展这个地方。”

有鉴于此，他说，伦乐县的人民真心希望查米拉能成为伦乐的人民代议士。

“在2月18日投票日当天，我们将确保伦乐所有的华裔选民前往投票。如果可以的话，我们这次要打破之前华裔选民给予阿德南92.2%的支持率。”

林德丰是在接受媒体访问时，如是指出。

他不讳言，早在提名日当天就该给查米拉不战而胜，让她能轻松的过关。但是，在民主制度下，我们必须尊重竞选的人。

不过，他也建议，选委会应该禁止曾经在选区上阵但得票率低于30%的候选人再次在同一个选区上阵。而那些得票率逾40%的候选人才能再次在有关选区提名。

另一方面，他表示，伦乐需要推动旅游业发展，尤其是在泛婆大道建成后，希望将能进一步为伦乐带来发展。

对于一些土地涉及泛婆大道的居民认为政府应该建房子而指责他们，他认为，这些人在得到政府的赔偿金后，应该自己把房子建起来。因为他们在很久以前就接到政府的通知书，要求他们搬迁，而且他们也得到了合理的赔偿。

丹绒拿督选区有9千899名合格选民，其中53.2%是马来人、18.6%是伊班人、17.6%是华人、10.1%是比达友及0.5%少数民族。