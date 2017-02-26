皇太子促各方攜手共進 助陛下完成治國大志

皇太子阿穆达迪毕拉：去年苏丹陛下70岁华诞庆委会检讨会议已完成。凭借着过往的经验，各方应更理性地审思共同达成及将落实的华诞活动改善措施。

（本报斯市25日讯）首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉希望各方能将在筹划华诞活动上所展现的态度与精神，延伸到协助国家元首苏丹陛下实现其在治理国家上的宏图大志上。

“各界在确保华诞活动成功而做出的努力、付出及作展现的决心，并能共同携手合作，让所有计划中的活动能以成为事实的精神与态度让人感激。如此的精神，必须延续下去，作为支撑国家元首苏丹陛下实现其在治理国家上的宏图大志。”

皇太子表示，国家要再往前迈步，各个阶层的国民与民众必须要有更积极主动的态度，改变现有心态与思维，让国家与社会更具竞争力、进步的能力、创造力与创新的能力。

皇太子今早出席苏丹陛下71岁华诞全国庆委会第二次会议之际作出上述表示。此会议在首相署大楼进行。

“去年苏丹陛下70岁华诞庆委会检讨会议已完成。凭借着过往的经验，各方应更理性地审思共同达成及将落实的华诞活动改善措施。”

皇太子强调，华诞活动在创造应有的欢庆氛围的同时，更重要的是在于相关活动的举办，能实际激发民众团结及强化君皇与子民关系上。

就此，皇太子吁请各庆委会持续肩负应尽的任务，巩固与相关各方的合作，为筹划的活动作好充分准备，确保所有筹划中的活动得以圆满完成。

7月15日对国内各阶层民众而言都是一个特别的日子，此日将给所有民众一个珍贵的机会展现对国家君皇的感恩与感激之情，以及忠臣不二的情怀。

“作为一名精明且获得子民爱戴，对子民关爱有佳的君皇，华诞欢庆气氛在苏丹陛下将在三个月后正式进入登基50周年，更显得意义重大。”

“相信目前各项相关活动也到了紧锣密鼓准备的阶段，以确保这些策划中的活动，在活动日当天都能顺利完成。”