百人被骗2160万 馬新警方破4愛情包裹党

图为落网的13名非洲籍男子以学生的身份入境我国。

（吉隆坡13日讯）骗走逾百名受害者2千160万令吉！马新警方联手瓦解4个“爱情包裹”诈骗集团，分别在两国逮捕34人归案助查。

全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克里沙尼是于周一与新加坡警方商业事务局局长周祥泰，在238大厦召开记者会宣布调查成果。

阿克里沙尼指出，34人中27人是在大马落网，其余7人则在新加坡被当地警方逮捕。

“落网的嫌犯分别有13名非洲籍男子、8名巫裔女子、2名印裔女子、3名华裔女子、1名伊班女子、1名印尼女子”

他透露，警方在这次的行动中起获约15万令吉的现金、7辆轿车、36张提款卡、8台手机及17台电脑等赃物。

“落网嫌犯当中有13名涉嫌与108宗网络欺诈有关的非洲裔男子，他们是以学生身份入境我国。”

他说，其中一名嫌犯更与我国女子结婚生子并在国内定居。

他指出，嫌犯伪装成专业人士及商人的身份，利用互联网以甜言蜜语欺骗受害者的感情，再骗取对方的钱财。

“他们会假装身处国外，要到我国与受害者结婚，但在入境处被警方扣留，要求受害者帮忙脱困。”

他说，嫌犯的同伙将会假扮成入境处的关税局与受害者联络，再指示受害者汇入一定的金额进入私人户口，才会释放其“男友”。

阿克里沙尼指出，嫌犯也会欺骗受害者，指他们将贵重的物品寄到马来西亚给受害者作为定情信物，无奈遭入境处延扣。

“受害者会接到冒充成关税局官员的嫌犯同伙，要求他们将钱汇入一个私人户头，被扣的物品随后将会送到受害者的家中。”

他指出，许多受害者在汇钱后，发现物品并没有如期送到家中，才恍然受骗，部分的受害者，甚至在警方告知他们已受骗后，仍然相信他们的“情人”确实有将贵重的物品送给他们。

“受害者以女性居多，当中也有数名男受害者。”

今年短短一个多月，“爱情包裹”诈骗集团便在我国卷走逾千万令吉！

警方数据显示，在2016年接获2千356宗有关“爱情包裹”的投报，当中共损失了8千900万令吉，而2017年截至2月8日，警方共接获215宗“爱情包裹”的投报，共损失1千132万令吉。

阿克里沙尼补充，警方相信各国还有许多受害者，目前已与各国警方联手展开行动追踪其他共犯的下落。警方将援引刑事法典第420条文（欺骗）、1959年防范罪案法令及反恐融资法令第4（1）进行调查。