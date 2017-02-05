白礁島主權有新證據 大馬3文件要求復核裁決

（新加坡4日讯）马来西亚以3份英国国家档案馆内发现的历史文件，入禀海牙国际法院，要求针对2008年白礁岛主权的裁决进行复核。

海牙国际法院2008年5月23日以12对4票裁决白礁岛（Pedra Branca，亦称Pulau Batu Putih）主权属新加坡。

大马总检察署周五声称，发现与“白礁岛主权纷争案”有关的新证据，并已于本月2日入禀海牙国际法院，要求针对2008年的裁决进行复核。

大马总检察署以总检察长阿班迪的名义发表声明表示，大马发现新证据是“具有决定性的事实”，因此应由国际法院进行复核。

国际法院的官方网站周六早上贴出文告，当中提到大马提呈的新证据，是3份在英国国家档案馆内发现的历史文件。

这3份文件包括，新加坡殖民地政府在1958年发出的书信、一名英国海军军官在1958年提交的事件报告，以及一份属于上世纪60年代的海上作战地图。

文告也说：“马来西亚声称这些文件说明英国殖民和新加坡政府的最高官员，明白白礁在相关期间并不是新加坡主权领土的一部分。

马来西亚也强调‘如果法院当时知道有这些新证据，必定会对白礁的主权问题达到不同的结论’。”

新加坡外交部周五表示正在研究马来西亚的申请和所提呈文件，并已成立法律团队回应马方提出的诉求。

这个法律团队包括总检察长黄鲁胜、前副总理贾古玛教授、巡回大使许通美教授和前大法官陈锡强。其中，贾古玛当时率领新加坡代表团在国际法院陈词，许通美和陈锡强也是代表团主力成员，三人相当熟悉此案的法律论据。

团队在进行研究后，也将对此向国际法院提交书面报告。法院随后将裁定马国是否在有新发现的6个月内提出复核的申请。保守估计，这个阶段的司法程序要到明年下半年才结束。

如果国际法院裁定“新证据”有效，法院将启动第二阶段法律程序，裁定新发现是否对判决有决定性作用。

●白礁岛主权争议背景：

海牙国际法院2008年5月23日以12对4票裁决白礁岛（Pedra Branca，亦称Pulau Batu Putih）主权属新加坡，同时分别以15对1票，将中岩礁（Middle Rocks）的主权判给大马。类属“低潮高地”（low-tide elevation）的南礁（South Ledge），主权则判归拥有它所处的海域主权的国家。

国际法院的判决虽然是最终判决，且具法律约束力，当事方也不得上诉，不过根据海牙国际法院规约第61条文，当事国如果发现“具有决定性之事实”，且所发现的事实“在判决宣告时为法院及申请复核之当事国所不知”，即可成为申请复核的依据。

申请复核一方应在发现新证据的6个月内，以及在判决日之后10年期限内提出申请。