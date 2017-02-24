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疑煤氣洩漏引火警 2屋燒毀15人無家歸

发布于 February 24, 2017
怀疑是煤气管漏气起火，角头间屋子火势蔓延隔邻，导致15人流离失所。
怀疑是煤气管漏气起火，角头间屋子火势蔓延隔邻，导致15人流离失所。


（本报美里23日讯）疑煤气管漏气引祝融，单层廉价屋起火波及隔邻住家，造成2间屋子烧毁，15人流离失所。
此火患于今日上午11时30分，发生在柏迈再也花园1间角头间和第2间单层屋子，两个家庭损失有待估计。
最先起火是角头间单层屋住有10人，事发时没有人在家，分别上学和外出工作，女屋主载送其中1名孩子刚刚离开住家。
她在未抵达马宝小学的途中，接到丈夫来电指住家起火，火速赶回家，惟抵步时屋子已经陷入火海。
至于第2间屋子居有5人，他们今早同样都上学和上班了，屋子留下70岁和61岁的老妇，及18岁少女。
当时，18岁少女在家厨房准备煮饭，并听见隔壁传来如漏气的声音，但她不以为意没多加理会，继续煮饭。
不久后，住在少女对面家的一名妇女呼叫前者屋内人的名字，并指少女隔壁家冒烟，该名少女和2名老亲戚即刻逃出住家。
由于火势过大，加上微风助阵，火势迅速蔓延到少女的住家，她们无法及时将财物救出。
居民揭发火灾后即刻联络消拯局和警方，有关消拯部队抵达时，火势已蔓延至第2间住家，首间住家已被完全烧毁。
为了避免留下火种，消拯员将第3间屋顶拆除，导致第三间屋子的住户也无家可归。消拯局和警方目前仍调查起火原因。

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