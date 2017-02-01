男子疑生意欠債遭鞭死 警捕4人包括1同事

（吉隆坡31日讯）从事石油与煤气业的42岁男子，疑欠下30万令吉生意债务，遭人施以酷刑，以电线鞭打全身重伤，男子送院不治，警方随即拘捕4人助查，包括一名将死者送院的同事。

警方查悉，死者在命案发生前两个星期，曾向前妻借钱周转，他被发现重伤时，是卧躺在一楼办公室楼下的五脚基，一名同事将他送院。

这名同事声称，死者清晨5时在公司上班，但警方调查后发现口供可疑，而深入调查，进而揭发死者同事的谎言；警方目前还要寻找多一名男子助查。

这宗案件是本月19日清晨5时10分被揭发，死者是印度籍男子约瑟夫奇索吉尔伯特，生前在大马居留已15年，已和本地籍妻子离婚。

冼都警区主任R慕努沙米助理总监周二在记者会说，受害者被发现卧躺在本坡冼都卡西比来路一座综合商场D座五脚基，奄奄一息，过后被送入吉隆坡中央医院后，证实不治。

他说，警方向把死者送院的同事录取口供时，发现后者口供可疑，而于同一天将他与另3人拘捕，年龄27至39岁；其中两人与死者相识，4名疑犯中有两人从事石油与煤气业，另两人从事药剂业。

他指出，院方为死者遗体解剖后，发现死者身上全身51处肿胀的痕迹，接获噩耗的死者家人，翌日前来大马认办理领尸手续，目前，警方还在等待死者真正死因报告。

他说，警方相信死者的伤痕是遭粗大的电线鞭打所致。他引述警方的调查报告，死者曾经营石油与煤气公司，但生意倒闭，过后在也是同行的疑犯的公司上班。

“命案发生的两个星期前，死者曾向前妻借30万令吉以进行资金周转。”

警方援引刑事法典第302谋杀条文查案，4名疑犯被延长拘留至星期四（2月2日）。

慕努沙米说，警方目前要寻找多一名27岁男子沙特斯仁嘉沙米助查，身分证是900521085913，来自雪兰莪州沙白安南，这名男子是死者的经理，警方曾到他的家乡，发现他已不在当地居住。

他呼吁知道这名男子的下落者，受促联络查案官阿兹里沙助理警监（019-2769117），或邻近警局。