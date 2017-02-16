瑞獅團籌獲逾7萬 陳長鋒滿意感謝支持

（本报美里15日讯）行动党瑞狮团农历新年筹获7万7千56令吉以及5元汶币。

行动党埔奕区州议员陈长锋在发布会上作出瑞狮团贺年收入的报告，并指他们今年的目标原本是10万令吉，虽然筹获逾7万令吉，已经是非常好的成绩。

也是今年负责瑞狮团的他表示，扣除基本开销1万5千255令吉，以及2队瑞狮团员的开销外，剩下的这些钱将充做的日常开销。

陈长鋒感谢这15天极力配合和付出的30名的瑞狮团工作人员，以及给予支持的美里、尼亚石山以及实务地人民的支持，让行动党瑞狮团这次可达到如此成功。

“虽然离我们的目标10万令吉有一段差距，可是对于能够有超过7万令吉的收入，我们已经很满意，毕竟我们这次只有2队狮队，去年是3队，所以收入和去年会有所差距。”

对于一些瑞狮团没有到达的选民住宅与商店，他深感抱歉，因为人力有限的缘故，所以不能一一登门到府上，希望大家可以给予谅解。

“当然由于我母亲健康状况欠佳，导致我本身这次也不能一一亲自带队，在这里我向大家道歉。”

也是美里唯一一位亲自率领瑞狮团的州议员陈长锋补充，如果瑞狮团令外界感到不满意的地方，他乐意接受大家向他反映，让行动党有机会来年办得更好。