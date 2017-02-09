珠巴10菜市場問題 市長矢解決

在市长俞小珊的率领下，昨早与多位市议员到珠巴10号路菜市场进行巡视。

（本报美里8日讯)珠巴10菜市场多年来大小问题解决不了。市长：“这次来就是要尽快解决！”

珠巴10号路菜市场的清洁、厕所、屋顶及地板裂、儿童娱乐场设施及灯管等设备经常受到民众的投诉，虽然一些事项已经处理好，但仍有部分问题仍未解决，至今造成严重性。

美里市政局市议员经时常接到小贩和民众的投诉，虽然都作出反应，但因为资金问题而一拖再拖，迄今的珠巴菜市场2楼地板开始裂痕。

市长俞小珊今早召集多位来自各部门的市议员前来，主要是展开更多的实地检查，看问题出在哪里，尽快解决问题。

市长巡视后与记者谈话时说，市政局已经准备好提升菜市场的资金，今天他们来是要了解该市场损坏的设施，然后进行预算。

美里共有30多间大小型菜市场属市政局管理，其中包括没有建筑物的菜市场；至于建筑物菜市场有13间，摊位超过1千。

市长说，一些设施在这一个星期六将会解决，至于清洁与卫生问题良好，不过须要小贩们的配合。市政局现在关注非法越线的小贩，该局将在菜市场每个摊位划线，小贩只能在线内营业，希望小贩们合作。

市长和市议员在以上菜市场巡视包括商店、儿童娱乐场和2楼的饮食中心，解决小贩们面对的问题。