王毅會見提勒森 中美重申堅持「一中」政策

（德国波恩18日综合电）正在德国波恩出席二十国集团（G20）外长会的中国外长王毅当地时间17日会见了美国国务卿提勒森。双方重申中美合作与坚持“一个中国”政策的重要性，并针对朝核问题深入交换意见。这是特朗普就任美国总统以来，中美官员最高级别的双边会见，也是提勒森首次代表美国出席外交活动。

这是特朗普就任美国总统以来，中美官员最高级别的双边会见，也是提勒森首次代表美国出席外交活动。

据中国外交部网站消息，王毅对提勒森表示，中国国家习近平主席前不久同特朗普进行的通话十分重要。

他说，美方明确表示继续坚持“一中”政策，两国元首一致认为中美完全能够成为很好的合作伙伴，应在新的起点上推动两国关系取得更大发展。这一重要共识维护了两国关系的政治基础，给新时期中美关系的发展指明了方向，也为双方在双边、地区和全球范围内开展全方位战略合作创造了必要条件。

王毅也重申，中美双方的共同利益远大于分歧，中方愿与美方按照两国元首达成的共识，沿着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的方向，加强沟通，增进互信，管控分歧，深化合作，确保中美关系取得更大发展。

中国外交部网站引述提勒森表示，定义美中关系的只能是友好。美方重申奉行一个中国政策，这不仅对两国关系非常重要，也对地区稳定发展有利。美方期待与中方开展高层交往，增进相互理解，维持、完善和加强各领域对话合作机制，在经济、金融、安全等领域加强合作，推动两国关系实现更大发展。

文告称，双方还就朝鲜半岛核问题“深入交换了意见”，但没有提供细节。

中美两国元首是在2月10日，即特朗普就职三个星期后才通电话。在电话中，特朗普一改此前的态度，表示美国坚持奉行“一中”政策，得到习近平的赞赏。

外界分析认为，“习特电”为中美外长接触扫除了障碍。中国此前对于王毅是否出席在波恩举行的G20外长会议一直守口如瓶，直到本周二才确定，相信与“习特电”开创的条件有关。

国际舆论也认为，提勒森在特朗普转态表示奉行“一中”政策的过程中，扮演了举足轻重的角色。

王毅也在波恩强调国际社会应反对贸易保护主义，并再次呼吁欧盟尽早履行承诺，终止对华进行反倾销“替代国”做法。

据中国日报消息，王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼时表示，中方愿积极构建中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，对外发出中欧携手促进开放型世界经济，维护以WTO为核心的世界贸易体制的积极信息，希望欧盟早日履行《中国加入世贸组织议定书》第15条所作承诺。

莫盖里尼表示，欧盟愿为解决履行中国入世议定书第15条所作承诺问题继续作出努力。

中国在2001年加入WTO时，其入世议定书第15条允许其他WTO成员把中国视为“非市场经济”，在对华反倾销调查中使用替代国做法，但该做法须在中国入世15年后，即去年12月11日终止，不过，欧盟和美国至今没有取消该做法，中国也于去年12月正式在WTO对欧美提起诉讼。

中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英接受《联合早报》访问时说，遵守第15条是WTO成员国的法律责任。

她也指出，特朗普上台后强调“美国优先”、反对对美国不利的全球化秩序，在这种形势下，“各国要进一步协商合作，以便适应和改变特朗普，G20、WTO、联合国等国际组织都是很好的平台。”