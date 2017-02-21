特朗普誤稱瑞典有恐襲 「我說的是電視新聞報導」

瑞典前首相比尔特在推特上讽刺说：“瑞典？恐袭？他是抽了什么烟？”（网络照片）

（美国华盛顿20日综合电）美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）指瑞典在周五（2月17日）有一场安全事件，但事件其实并没有发生过，他随后试图解释原因。

在周六的一场集会中，特朗普罗列出欧洲一些受到过恐怖袭击的地方，当中他说道：“看看瑞典昨晚都发生了什么。”

不过周五的瑞典并没有发生这样的事件，瑞典要求美国政府作出说明。

根据BBC中文网指出，特朗普周日在推特（Twitter）上发帖称，他当时指的是一段电视新闻报导。

他说，事件由福克斯新闻（Fox News）报导并播出。他指的可能是周五晚上该电视台的一个节目，当中探讨了瑞典的难民和犯罪问题。

虽然特朗普的原话中明确说到“瑞典昨晚发生了什么”，但是白宫发言人莎拉·哈克比·桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在另一个场合中表示，特朗普指的近期的一系列事件以及犯罪的总体提升。

特朗普的评论受到了一些人的嘲笑，其中包括前瑞典首相卡尔·比尔特（Carl Bildt），他指特朗普可能“抽了什么烟”。

社交媒体用户也在嘲笑这位美国总统，网友以瑞典流行音乐组合ABBA和家具品牌宜家家居（Ikea）等为材料幻想出一些恶搞情节。周日，特朗普在推特上说：“我有关瑞典发生了什么的说法，指是一个在福克斯新闻上播出的故事，讲的是移民和瑞典。”

该福克斯新闻的报导探讨了瑞典自2013年开放门户接纳大量寻求避难者之后的枪械暴力和强奸问题。

福克斯新闻是特朗普最喜欢的有线电视频道之一。

特朗普是在佛罗里达州一场大型集会中作出这一番评论的。“你们看看德国在发生什么，你们看看瑞典昨晚发生了什么，”他当时说。

“瑞典，谁会相信？是瑞典。他们接收了一大批（难民）。他们正出现一些他们从来不觉得有可能发生的问题。你们看看布鲁塞尔在发生什么，你们看看全世界都在发生什么。看一看尼斯，看一看巴黎。”